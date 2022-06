Il PC è ormai il nostro hub che ci permette di fare praticamente tutto, dal lavoro o studio fino all’intrattenimento. Usiamo il PC per ascoltare musica, per vedere un film, per partecipare a una riunione di lavoro o per fare una chiacchierata con amici e parenti. È importante quindi che il PC abbia un buon audio, così da permetterci un’esperienza superiore, quale che sia l’attività in corso. Abbiamo selezionato alcune fra le migliori casse audio da abbinare al PC per un sound sempre di buona qualità.

Logitech Z313

Quando si parla di audio per PC non può mancare almeno un prodotto Logitech, e abbiamo scelto il kit Z313 composto da due casse stereo e un subwoofer in configurazione 2.1, con una potenza massima di 50W. Le due casse stereo sono a due vie, con un mid-woofer e un tweeter ciascuna, mentre il subwoofer è rivolto verso il basso così da creare un suono ottimale anche in ambienti piccoli. Il controller permette di regolare il volume e può essere posizionato vicino al monitor o in un punto facilmente accessibile.

Creative Pebble Plus

Altro brand immancabile è Creative, di cui proponiamo una soluzione dal design particolarmente gradevole. Pebble Plus è infatti composto da una coppia di altoparlanti di forma pressoché sferica ed un subwoofer downfiring per riempire la stanza di bassi. Il controllo del volume è direttamente sulla cassa destra, mentre l’alimentazione arriva da una porta USB andando ad eliminare la necessità di una presa di corrente. La potenza massima è di 16W.

Trust Orion 2.0

Alimentazione USB anche per le casse Trust Orion 2.0, che raggiungono una potenza di picco di 36W ed hanno un design gradevole con doppio altoparlante per ciascun canale. La cassa destra fa da hub, con i comandi per il volume e la tonalità facilmente accessibili, accanto a due jack per collegare una cuffia o un ingresso ausiliario come potrebbe essere un tablet o uno smartphone.

BENGOO GS01

Interessante anche la proposta di BENGOO, che con il modello GS01 presenta una coppia di casse stereo a due vie per ciascun canale, con luci RGB che le rendono adatte ai giocatori. L’alimentazione è tramite cavo USB, ed il controllo del volume direttamente sulla cassa destra, accanto al jack per le cuffie e al tasto per le luci. La peculiarità sta però nella possibilità di agganciare le due casse ottenendo un design a soundbar, utile soprattutto a chi ha poco spazio sulla scrivania.

Smalody Computer Soundbar

Design a soundbar e potenza massima di 10W anche per la soluzione di Smalody, con un pratico comando per il volume al centro del dispositivo e due altoparlanti laterali che si illuminano di una gradevole luce blu. Per l’alimentazione usiamo una porta USB del computer, ma qualora non ne avessimo a disposizione la batteria interna da 1800mAh garantisce una buona autonomia, mentre il cavo con presa jack ci permette di collegare anche uno smartphone o un tablet.

