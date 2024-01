Le migliori alternative a LastPass 2024 (free e premium)

Al giorno d’oggi moltissimi aspetti della nostra vita sono gestiti in maniera digitale e online, per questo la sicurezza delle proprie informazioni personali è diventata una priorità assoluta. Uno strumento cruciale per la protezione è il password manager, e LastPass è stato a lungo uno dei leader del settore. Tuttavia, con il cambiamento delle esigenze degli utenti e l’evoluzione del panorama della cybersecurity, molti si stanno chiedendo: esistono alternative a LastPass valide?

In questo approfondimento, esploreremo il mondo dei password manager da LastPass ai tool più consigliati del momento, sottolineandone i pro e contro. Non tutti i password manager sono uguali: alcuni si distinguono per funzionalità avanzate, altri per la facilità d’uso o per la forte enfasi sulla privacy. La scelta del giusto strumento può fare una grande differenza nella gestione quotidiana delle proprie password. Per questo, nella parte finale della guida, ci soffermeremo sui criteri essenziali per scegliere un buon password manager, considerando aspetti come la sicurezza, l’usabilità, il costo e le caratteristiche specifiche che possono fare la differenza per le esigenze personali o aziendali.

LastPass: cos’è e a cosa serve

LastPass è un password manager, ovvero uno strumento progettato per migliorare la sicurezza e l’efficienza nella gestione delle chiavi d’accesso a siti o app. Quando la maggior parte delle attività quotidiane, sia personali che professionali, richiede l’accesso a diversi account online, ricordarsi una moltitudine di credenziali complesse e uniche può diventare una sfida. Qui entra in gioco LastPass.

Il suo obiettivo principale è quello di semplificare la gestione delle password, permettendo agli utenti di memorizzare tutte le loro credenziali in un unico luogo sicuro. Che impiega una tecnologia di crittografia avanzata per proteggere le informazioni degli utenti, assicurando che le password siano accessibili solo ai veri proprietari. LastPass, inoltre, aiuta anche a generare nuove password, complesse e difficili da hackerare, riducendo così il rischio di violazioni della sicurezza.

Oltre alla gestione delle password, LastPass offre anche funzioni aggiuntive come la memorizzazione di dati sensibili (come numeri di carte di credito e documenti personali), e la possibilità di condividere in modo sicuro alcune informazioni con familiari o collaboratori. Queste caratteristiche lo rendono uno strumento versatile non solo per individui ma anche per le aziende che vogliono garantire una gestione sicura delle credenziali di accesso.

Perché cercare un’alternativa a LastPass

Data l’efficienza del programma perché provare delle alternative a LastPass? Pur essendo uno strumento completo, potrebbe non adattarsi perfettamente alle necessità di tutti gli utenti. Ad esempio, alcuni potrebbero cercare un’interfaccia più intuitiva o specifiche funzionalità che LastPass non offre. E, in generale, l’evoluzione tecnologica e l’emergere di nuovi concorrenti possono offrire funzionalità innovative o approcci migliorati alla gestione delle password. Gli ultimi arrivati sul mercato, inoltre, potrebbero essere meglio integrati con altri strumenti o ecosistemi di uso quotidiano.

C’è poi un ulteriore aspetto da considerare. Fino al 2021 LastPass aveva la reputazione di essere l’unico gestore di password realmente affidabile. Tuttavia, in quell’anno, il gruppo responsabile dello sviluppo ha introdotto diverse restrizioni nella versione free del programma. Due scelte in particolare hanno stimolato gli utenti a esplorare opzioni alternative: la limitazione dell’uso a un singolo dispositivo (ad esempio, esclusivamente su PC o smartphone) e la disponibilità del servizio di assistenza clienti tramite email solo per gli abbonati a LastPass Premium.

Le migliori alternative a LastPass

Di seguito dunque analizziamo quelle che sono le migliori alternative LastPass presenti in circolazione. Prenderemo in esame le caratteristiche di ciascun tool, così da avere una panoramica completa su ciò che può offrire.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo al mese Caratteristiche: Disponibile versione free

Crittografia AES-256

Dispositivi attivi illimitati

Generatore password

Categorizzazione con i tag Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo al mese: da 149 € una tantum (invece di 2.99 €/mese) Vedi l'offerta Caratteristiche: Disponibile versione free

Crittografia XChaCha20

Autenticazione a 2 fattori

Importa ed esporta password

Rileva password deboli

Garanzia rimborso 30 giorni Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo al mese: da 1.49 € Vedi l'offerta Caratteristiche: Disponibile versione free

Crittografia AES-256

Dark Web Monitoring

Zero Knowledge Protocol Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo al mese: da 2.75 € Vedi l'offerta Caratteristiche: Prova gratuita 30 giorni

Crittografia AES-256

zero-knowledge e zero-trust

BreachWatch monitoraggio dark web

Assistenza Clienti 24/7 Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo al mese: da 3.56 € Vedi l'offerta Caratteristiche: Prova gratuita 14 giorni

Certificazione SOC II Type 2

1GB cloud storage

Crittografia AES-256 Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo al mese: da 2.99 $ Vedi l'offerta Caratteristiche: Disponibile versione free

Crittografia AES-256

Generatore di password

Zero Knowledge Protocol Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo al mese: da 1.17 € Vedi l'offerta

1. pCloud Pass

pCloud Pass è un password manager arrivato di recente nel mercato, che si è rapidamente guadagnato un posto di rilievo tra gli strumenti del suo genere. È un’applicazione che consente agli utenti di archiviare e gestire in modo sicuro le loro credenziali di accesso, dati sensibili come informazioni di carte di credito, e altri dettagli personali. La sua associazione con pCloud, noto per il suo servizio di archiviazione cloud, aggiunge un ulteriore grado di affidabilità e sicurezza.

Questo software si caratterizza per la sua crittografia di alto livello, simile a quella utilizzata in ambito militare, che garantisce una conservazione estremamente sicura delle password, a differenza di altri gestori che possono memorizzarle in formato testo. Include anche un generatore di password per creare combinazioni robuste e sicure, oltre a offrire l’opzione dell’autenticazione biometrica, come Face ID o impronte digitali, uno stadio di sicurezza superiore rispetto al tradizionale sblocco con master password.

Una funzione particolarmente notevole di pCloud Pass è la sua capacità di esportare e importare password, ad esempio da browser, e la possibilità di recuperare l’account in modo sicuro. Questo aspetto è fondamentale, poiché non tutti i password manager offrono la funzionalità in questione.

Pro Crittografia AES-256

Compilazione automatica delle credenziali su app o siti

Recupero sicuro dell'account Contro Non c'è l'autenticazione a due fattori

Non disponibile per browser Safari

2. NordPass

Proseguiamo la lista delle alternative a LastPass analizzando NordPass, password manager sviluppato dalla stessa azienda nota per la virtual private network NordVPN. Si tratta di un’applicazione progettata per aiutare gli utenti a gestire in modo sicuro e efficiente le loro password, archiviando e criptando le credenziali di accesso in un’unica app.

Con questo strumento, è possibile salvaguardare le proprie informazioni di accesso online attraverso una singola password master, disponibile anche in modalità offline. NordPass offre inoltre un vault sicuro dove vengono custodite tutte le credenziali dell’utente. Per la protezione dei dati, impiega l’autenticazione biometrica, garantendo così che solo l’utente abbia accesso alle sue informazioni sensibili.

Un’altra caratteristica fondamentale di NordPass è la capacità di sincronizzare le password su vari dispositivi. Questo facilita l’accesso ai siti web frequentati regolarmente, grazie alla funzione di riempimento automatico dei campi di login.

Pro Riconoscimento biometrico

Autenticazione a due fattori

Crittografia di livello militare Contro Versione free utilizzabile solo per 1 dispositivo

3. Dashlane

Dashlane, un’altra delle alternative a LastPass, conserva in modo crittografato le informazioni di accesso degli utenti, permettendo loro di accedere ai propri account con una singola password master. Ciò riduce notevolmente il rischio di dimenticare password complesse o di ricorrere a soluzioni deboli e facilmente indovinabili. Si distingue anche per la sua capacità di generare password sicure e uniche per ogni account, aumentando ulteriormente la sicurezza dell’esperienza online.

Il tool in questione è ideale sia per l’uso individuale sia per applicazioni professionali, dal momento che offre varie opzioni specificamente progettate per soddisfare le esigenze delle imprese. Degna di nota è la VPN integrata e la funzionalità di monitoraggio del dark web, che verifica se le informazioni personali dell’utente sono state divulgate.

Molte altre caratteristiche sono in linea con i migliori password manager disponibili sul mercato. Queste includono la capacità di compilare automaticamente i dati di accesso in vari siti web e un vault sicuro dove si possono conservare tutti i dettagli critici necessari per diversi scopi.

Pro VPN integrata

Monitoraggio del dark web

Aggiornamento automatico delle password Contro Interfaccia migliorabile

Versione free utilizzabile solo su un dispositivo

4. Keeper

Un altro rinomato gestore di password nonché alternativa a LastPass, è Keeper, una soluzione sicura e user-friendly per la gestione delle credenziali online e delle informazioni sensibili. Questo software si è affermato nel mercato grazie alla sua solida architettura di sicurezza a conoscenza zero (vuol dire che il fornitore di servizi non conosce né ha accesso ai dati memorizzati dall’utente) e alla sua interfaccia intuitiva, che lo rendono adatto sia per gli utenti individuali che per le imprese.

Il cuore di Keeper è la gestione efficiente delle password, visto che è in grado di conservare in modo crittografato le informazioni di accesso degli utenti. Ciò permette di accedere ai vari account online usando una singola password master, riducendo così il rischio associato all’utilizzo di password multiple e spesso deboli. Una delle sue peculiarità è la capacità di generare password forti e uniche per ogni sito.

Da menzionare anche la funzione di monitoraggio del dark web, la protezione dell’account takeover, l’accesso di emergenza e l’eredità digitale.

Pro Interfaccia tra le più intuitive

Monitoraggio dark web

Prova gratuita di 30 giorni sul servizio Premium Contro Assistenza clienti migliorabile

Versione free disponibile per 1 solo dispositivo

5. 1Password

1Password è una delle più note alternative a LastPass che fornisce una soluzione efficace e sicura per la gestione delle credenziali online e delle informazioni personali. Questo software si è guadagnato un posto di rilievo nel settore grazie alla sua combinazione di sicurezza avanzata, facilità d’uso e funzionalità interessanti. Al centro c’è ovviamente la gestione delle password. Il software utilizza tecniche di crittografia di alto livello per proteggere le informazioni di accesso degli utenti, permettendo loro di accedere ai propri account con una singola password master.

Questo programma offre la possibilità di classificare le password in varie categorie, custodite in un vault dedicato. Presente anche la funzionalità di archiviare dati bancari, account di posta elettronica e documenti di identità. Va inoltre sottolineata l’esistenza di un blog, lanciato di recente che fornisce risorse gratuite utili per navigare nel mondo della sicurezza online.

Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, 1Password include un portafoglio digitale protetto e offre un controllo amministrativo completo. Il software è compatibile con tutte le principali piattaforme. Dispone anche dell’autenticazione a due fattori.

Pro Possibilità di classificare le password in categorie

Crittografia di alto livello

Autenticazione a due fattori Contro Non ha una versione gratuita disponibile

Compilazione moduli migliorabile

6. KeePass

KeePass è un gestore di password open-source rinomato per la sua affidabilità e flessibilità, che consente agli utenti di conservare e gestire in modo sicuro le loro credenziali di accesso. Dunque, è tra le alternative open source a LastPass più consigliate. Tale approccio comunque non si adatta a tutti gli utenti: ad esempio, KeePass potrebbe non essere la scelta ideale per chi necessita di accedere frequentemente alle proprie password da dispositivi differenti. In queste situazioni, sarebbe necessario trasferire manualmente il database delle password da un dispositivo all’altro.

Questo software è completamente gratuito e archivia i dati in modo locale, anziché su un servizio cloud. Sul fronte della sicurezza, KeePass impiega l’AES e il Twofish come algoritmi di crittografia e SHA-256 per l’hashing dei dati. All’interno dell’applicazione, la crittografia protegge non solo le password, ma anche altri tipi di dati come username, note, e così via.

Un altro aspetto rilevante è la portabilità dell’applicazione: KeePass può essere eseguito su ogni versione di Windows attraverso l’uso di una chiavetta USB, senza la necessità di installazione.

Pro Open source

Completamente gratuito

Crittografia di alto livello Contro Interfaccia scarna e migliorabile

Soluzione non adatta a utenti poco esperti

7. Kaspersky Password Manager

Concludiamo la panoramica sulle alternative LastPass esaminando Kaspersky Password Manager, creato dalla stessa azienda famosa per il software antivirus.

Offre una conservazione sicura di password, indirizzi, dettagli di pagamento, appunti e immagini di documenti confidenziali (come carte d’identità, passaporti e patenti di guida), assicurando la loro sincronizzazione su tutti i dispositivi e facilitando l’accesso rapido a account online, applicazioni e informazioni rilevanti.

Il password manager di Kaspersky non solo garantisce una protezione completa delle informazioni personali, ma è anche noto per la sua facilità di utilizzo. Consente di accedere ai dati mediante una password unica e offre l’opzione di autenticazione biometrica. Questo strumento assicura che tutti i dati rimangano sincronizzati su ogni dispositivo e offre un significativo risparmio di tempo con la sua funzionalità di riempimento automatico delle password.

Pro Molto semplice da utilizzare

Autenticazione biometrica

Archiviazione e sincronizzazione di password e altri dati su tutti i dispositivi Contro Non si può accedere offline

Alternative a LastPass gratis: conviene?

Le alternative free a LastPass possono essere convenienti per molti utenti, specialmente per quelli che hanno bisogno di una soluzione base per la gestione delle password. Tuttavia, è importante considerare alcuni punti deboli associati alle versioni gratuite di questi strumenti.

In primo luogo, la sicurezza e le funzionalità offerte da una soluzione gratuita possono essere limitate rispetto a quelle a pagamento. Mentre le versioni free di solito offrono la gestione base delle password, potrebbero mancare di funzionalità avanzate come la condivisione sicura delle password, l’autenticazione a più fattori o il monitoraggio del dark web, che rappresentano specifiche peculiari per una protezione completa.

Inoltre, le soluzioni gratuite possono avere restrizioni sull’uso, come un limite al numero di password memorizzabili o al numero di dispositivi sui quali è possibile sincronizzare le credenziali. Questo può essere un problema significativo per gli utenti che hanno molte password o che utilizzano diversi dispositivi.

Un altro aspetto da considerare è il supporto clienti, che nelle versioni gratuite è spesso limitato o inesistente. In caso di problemi o domande, gli utenti delle versioni a pagamento ricevono di solito assistenza prioritaria, mentre gli utenti delle versioni free potrebbero doversi affidare solo a forum o a FAQ. Infine, le alternative gratuite a LastPass potrebbero non essere ideali per un uso aziendale o professionale, dove sono richieste funzionalità avanzate, come la gestione dei permessi degli utenti o la conformità a standard di sicurezza specifici.

Come scegliere un buon password manager

Scegliere un buon password manager richiede di considerare diversi fattori essenziali. Ecco un elenco esaustivo di ciò che è importante valutare:

Tipo di crittografia : un password manager affidabile dovrebbe utilizzare una crittografia forte, come AES-256, per proteggere i dati da accessi non autorizzati.

: un password manager affidabile dovrebbe utilizzare una crittografia forte, come AES-256, per proteggere i dati da accessi non autorizzati. Riconoscimento e autenticazione : la possibilità di utilizzare l’autenticazione a più fattori, inclusi metodi come l’autenticazione biometrica (impronte digitali, riconoscimento facciale) aumenta notevolmente la sicurezza.

: la possibilità di utilizzare l’autenticazione a più fattori, inclusi metodi come l’autenticazione biometrica (impronte digitali, riconoscimento facciale) aumenta notevolmente la sicurezza. Recupero sicuro dell’account : nel caso in cui non si ricordasse la master password, è bene che il password manager metta a disposizione una funzionalità di recupero sicuro dell’account.

: nel caso in cui non si ricordasse la master password, è bene che il password manager metta a disposizione una funzionalità di recupero sicuro dell’account. Backup e ripristino : il software dovrebbe offrire opzioni di backup e ripristino sicure per recuperare le credenziali in caso di problemi.

: il software dovrebbe offrire opzioni di backup e ripristino sicure per recuperare le credenziali in caso di problemi. Facilità d’uso : un’interfaccia intuitiva e una facile navigazione sono importanti per un’esperienza utente positiva.

: un’interfaccia intuitiva e una facile navigazione sono importanti per un’esperienza utente positiva. Compatibilità multi-platform : il tool dovrebbe funzionare su diverse piattaforme e dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer.

: il tool dovrebbe funzionare su diverse piattaforme e dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer. Funzioni aggiuntive : alcuni password manager offrono funzioni extra, come il riempimento automatico dei form, il monitoraggio del dark web per i tuoi dati, o la generazione di password sicure.

: alcuni password manager offrono funzioni extra, come il riempimento automatico dei form, il monitoraggio del dark web per i tuoi dati, o la generazione di password sicure. Rapporto qualità prezzo : alcuni password manager offrono versioni gratuite con funzionalità limitate e versioni premium con più opzioni.

: alcuni password manager offrono versioni gratuite con funzionalità limitate e versioni premium con più opzioni. Servizio clienti : un buon supporto clienti può essere decisivo, soprattutto per risolvere rapidamente eventuali problemi o dubbi.

: un buon supporto clienti può essere decisivo, soprattutto per risolvere rapidamente eventuali problemi o dubbi. Opzioni per le aziende : per le aziende sono utili opzioni come la gestione dei permessi degli utenti, la possibilità di condividere in modo sicuro le credenziali all’interno dell’organizzazione e le funzionalità di auditing.

: per le aziende sono utili opzioni come la gestione dei permessi degli utenti, la possibilità di condividere in modo sicuro le credenziali all’interno dell’organizzazione e le funzionalità di auditing. Politiche di privacy e conformità: verifica che il gestore di password segua rigorose politiche di privacy e sia conforme agli standard di sicurezza internazionali.

Considerare attentamente questi aspetti aiuterà a scegliere un password manager che non solo protegge efficacemente le informazioni, ma si adatta anche alle esigenze specifiche, sia personali che professionali.

Come passare da un password manager a un altro

Passare da un password manager a un altro può sembrare un procedimento arduo, ma in realtà, con un po’ di pianificazione, può essere gestito abbastanza agevolmente. La procedura generale prevede principalmente la migrazione dei dati da un sistema all’altro, che si svolge in più fasi. Innanzitutto, è necessario esportare le password dal password manager in uso. Questa operazione di solito implica l’accesso alle impostazioni o al menu di gestione del software e la selezione di un’opzione per esportare le credenziali. I dati vengono spesso esportati in un formato di file comune come CSV o JSON.

Una volta esportate le password, il passo successivo è importarle nel nuovo password manager. Questa fase richiede di accedere al nuovo manager e localizzare la funzione di importazione, che generalmente supporta i formati di file utilizzati per l’esportazione. Durante questo processo, il nuovo software può chiedere di confermare o modificare le informazioni prima di completare l’importazione.

È importante verificare l’accuratezza dei dati dopo l’importazione. Questo include controllare che tutte le credenziali siano state trasferite correttamente e che non ci siano errori o omissioni. Si consiglia di testare l’accesso a diversi account per assicurarsi che le password siano state importate correttamente.

Infine, è una buona pratica mantenere una copia di backup dei dati esportati fino a quando non si è completamente sicuri che la migrazione sia stata eseguita con successo e che il nuovo password manager funzioni come previsto.

Conclusioni

Abbiamo visto come ogni software offra un approccio diverso alla gestione delle password, dalla sicurezza avanzata alla facilità d’uso, passando per funzionalità innovative e politiche di prezzo flessibili. La scelta del password manager più adatto dipende dalle esigenze individuali dell’utente, dalle priorità in termini di sicurezza, accessibilità e funzionalità aggiuntive.

Una delle soluzioni più consigliate e alternative a LastPass è pCloud Pass, che offre un equilibrio ottimale tra sicurezza affidabile e praticità d’uso. La sua integrazione con il rinomato servizio di cloud storage di pCloud garantisce convenienza e sicurezza, facendolo spiccare in un mercato affollato.

Con una crittografia di alto livello, l’interfaccia intuitiva e l’opzione di sincronizzazione su più dispositivi, pCloud Pass si presenta come una soluzione ideale per chi cerca una gestione delle password sicura e senza complicazioni. Per uso personale o aziendale, ha dimostrato di essere in grado di rispondere a un’ampia gamma di esigenze, qualificandosi come una soluzione robusta e affidabile nel mondo della sicurezza digitale.

Domande Frequenti sulle Alternative a LastPass Qual è il miglior gestore di password? Stabilire il “miglior” gestore di password dipende dalle esigenze e preferenze individuali. Tuttavia, pCloud Pass rappresenta un’ottima scelta per coloro che cercano anche una soluzione integrata con il cloud storage. Quanto sono sicuri i password manager? I password manager sono generalmente molto sicuri: utilizzano tecniche di crittografia avanzate, come l’AES-256, per proteggere le informazioni. Nessun sistema è infallibile, ma i password manager offrono un livello di sicurezza significativamente superiore rispetto alla gestione manuale o al riutilizzo delle stesse password. LastPass è sicuro? Sì, LastPass è considerato sicuro. Utilizza una crittografia forte (AES-256) per proteggere le informazioni degli utenti e non memorizza la password master, il che significa che solo l’utente può accedere alle proprie password.

