Sono in vendita tanti tipi di lampada da lettura, che si differenziano non solo in base alla luce emessa, ma anche per la loro forma, la tipologia e molte altre caratteristiche tecniche che rendono un determinato prodotto più o meno adatto alle proprie esigenze. Ci sono lampade da lettura da mettere al collo, oppure altre da fissare al libro come clip e altre da scrivanie.

Un occhio al design per integrarsi bene con l'arredamento. Per questo, abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta parlandovi innanzitutto delle migliori lampade da lettura attualmente in vendita, per poi parlarvi di tutte le caratteristiche tecniche da prendere in considerazione prima dell'acquisto.

Qui una guida sulle migliori lampade da lettura per la tua casa, abbiamo confrontato i prezzi e le caratteristiche per scegliere la lampada più conveniente.

Lampada da tavolo YIKUI

Pieghevole a 360 gradi

Questa è una lampada da lettura da tavolo Yikui, è realizzata con materiale in lega di alluminio a tutto corpo, la superficie è sabbiata e ossidata. Resistente all'usura, impermeabile e antiscivolo, riduce efficacemente l'attrito tra la base e il desktop per stabilizzare la lampada da tavolo e impedirne la caduta. Ottimo per diversi ambienti, sia domestici, che lavorativi, ha un bellissimo design, e ha una potenza di 4 watt e si possono regolare e registrare due tipi di illuminazione.

E' elegante e leggera, ideale per lo studio o per una camera, viene venduta su Amazon in 6 colori, a 47,5 euro

Lampada da tavolo Elekin

Durata della vita della lampadina: 35000 ore

E' un modello di lampada da lettura in metallo quello di Elekin, elegante, con un sistema touch sul morsetto. Con adattatore di ricarica di dispositivi compatibili, alimentatore mobile, computer, ecc. Con lampada rotante a 360 °, base rotante a 360 ° e braccio in metallo regolabile a 180 °, la lampada può essere regolata nel tuo angolo preferito. Il design minimalista la rende non solo una lampada da scrivania ma un'opera d'arte innovativa, decorativa e pratica.

Un buon prezzo, per una lampada duratura, che non devi regolare ad ogni accensione, solo 19,99 euro

Lampada da tavolo ‎IPosible

7 luminosità e 3 temperature di colore

La lampada Iposible offre un'interfaccia USB che può essere collegata a telefoni cellulari, computer, tablet, power bank, e altro per ricaricarli e funge da dispositivo di trasmissione in tempo reale. Ha 3 modalità di illuminazione e 7 diversi livelli di luminosità tra cui: lettura, i tempi, la luce notturna, la modalità per il tempo libero, per non affaticare gli occhi. ha Ha un braccio flessibile, è possibile utilizzare un braccio flessibile a 135 ° e un asse base a 90 ° per regolare la luce sull'angolazione preferita.

Il contenuto della confezione è: 1 lampada LED da tavolo, 1 adattatore, 1 cavo di USB, 1 guida per l'installazione rapida, che in realtà è molto facile. Da tenere in considerazione per non avere bollette alte: energeticamente efficiente, consuma il 75% di energia in meno rispetto ad altri modelli. Venduta a 24,95 euro con 24 mesi di garanzia della qualità.

Lampada da tavolo CSYY

Con USB per tastiera

Questo modello della Csyy ha un braccio oscillante lungo, flessibile e di forma girevole con tre punti regolabili. Dotati di lampada rotante a 360° e braccio in metallo regolabile a 270°, dove gli angoli sono liberamente regolabili. La lampada da scrivania a LED offre 10 diversi livelli di luminosità e 3 modalità di illuminazione. Grazie ai morsetti, è pratica e salvaspazio. Pratico perché il morsetto compatto vi consente di avere una superficie della scrivania completamente libera.

Potrete avere questa lampada a solo 19,99 euro

Lampada da tavolo Grelae

Con portapenne e porta telefono

La lampada da lettura di Grelae è tra le più economiche e basilari, ma funzionali. E' un prodotto con un interruttore sensibile al tocco, che può darvi 3 modalità di illuminazione: luce bianca, luce calda e luce bianca calda. Oltre ad essere utilizzato come lampada da scrivania, può essere utilizzato anche come portapenne e porta cellulare, per tenere la scrivania in ordine, soprattutto se è una postazione di studio. La luce da scrivania ha una batteria al litio da 4000 mAh integrata, il tempo di ricarica è di sole 4 ore e può essere utilizzata in modalità wireless da 4 a 20 ore. Sia il paralume che il tubo possono essere ruotati di 360 gradi a piacimento, è possibile regolarlo all'altezza e all'angolazione che vuoi.

Da acquistare soprattutto se avete bambini e non volete spendere troppo, avendo un comunque un buon prodotto che non affatichi la vista. Ottimo prezzo, solo 21,99 euro

Lampada da tavolo ‎Lighting EVER

Tre snodi del braccio della lampada

Questo lampada da lettura della Ever, ha un elegante corpo che offre uno stile raffinato che si adatta perfettamente ad arredamenti curati, soprattutto vintage. Viene fornito con un morsetto per risparmiare spazio sulla tua postazione. Dotato di portalampada E27 standard, è facile da sostituire una nuova lampadina. Il braccio della lampada e la testa della lampada sono fatti di materiale metallico qualificato, il guscio è verniciato nero.

Consigliato a chi ha una casa con uno stile vintage e vuole un modello funzionale e bello, senza spendere troppo. Due anni di garanzia, venduta a 27,99 euro