Che si tratti di lavoro, studio oppure di svago, un tablet è un dispositivo che ci può venire in aiuto grazie alle dimensioni compatte che ci consentono di portarlo sempre con noi, e grazie alla versatilità che ci danno le tante applicazioni disponibili. Un tablet da 10 pollici può infatti essere il nostro hub casalingo per gestire la smart home, ci permette di guardare film in streaming ovunque ci troviamo, di fare videochiamate, di giocare e molto altro. Abbiamo scelto per voi i migliori tablet da 10 pollici attualmente disponibili sul mercato.

Lenovo Smart Tab M10 Plus

Il Lenovo Smart Tab M10 Plus non è un semplice tablet, ma un vero e proprio hub grazie alla base che funziona da altoparlante e da stand su cui riporre il tablet quando non abbiamo bisogno di usarlo. Ed ecco che lo schermo si trasforma in quello di un Echo Show, con Alexa e con tutte le caratteristiche degli smart display di Amazon. Per il resto è un tablet Android con processore MediaTek octa-core, 4GB di RAM, 64GB o 128GB di memoria e sistena operativo Android.

realme Pad

Sottile, elegante e con una scocca in metallo, il nuovo realme Pad è un tablet da 10 pollici con sistema operativo Android 11, processore MediaTek ottimizzato per i giochi ricchi di animazione, una batteria in grado di visualizzare 12 ore ininterrotte di video in streaming e ben 4 altoparlanti arricchiti dal supporto al Dolby Atmos. Il display immersivo lo rende ideale per la visione di film, ma realme Pad è ottimo anche per lavorare e studiare.

TCL 10 TabMax

Ottimo display anche per il TCL 10 TabMax, grazie alla tecnologia NXTVISION sviluppata da TCL e adottata anche sugli smartphone e i TV del brand. Questo tablet supporta anche lo stilo TCL, per disegnare e prendere appunti a mano libera. Il processore è un octa-core di MediaTek, la webcam frontale da 8MP ci permette di fare videochiamate ad alta definizione, e la speciale interfaccia per bambini ci permette di lasciarlo con tranquillità anche ai nostri figli, per studio o per gioco.

Chuwi HiPad X

Anche Chuwi propone un buon tablet da 10 pollici con sistema operativo Android, display 16:9 ad alta definizione e processore octa-core in grado di supportare i videogiochi più popolari. Chuwi HiPad X ha connettività 4G LTE, per essere sempre connessi ad internet, e ben 128GB di memoria interna, espandibile con microSD. La batteria garantisce un'elevata autonomia e può essere ricaricata rapidamente con cavo USB-C.

Meberry M7

Fra le aziende emergenti in questo settore spicca Meberry, con una gamma completa di tablet per la famiglia. Il Meberry M7 ha sistema operativo Android 10, processore Unisoc octa-core e batteria per una elevata autonomia. I 64GB di memoria di archiviazione sono espandibili tramite microSD fino ad ulteriori 128GB, e per la ricarica è presente una porta USB-C con supporto OTG, quindi possiamo collegare una chiavetta per trasferire facilmente i nostri file.