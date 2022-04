Qualche settimana fa abbiamo esaminato i migliori treppiede per smartphone, vediamo adesso quali modelli consigliamo per chi invece preferisce scattare foto con una fotocamera reflex digitale. Fondamentalmente i modelli disponibili sono molto simili, ma data l’evidente differenza di peso fra uno smartphone ed una fotocamera, un treppiede per reflex deve essere in grado di supportare questi dispositivi più grandi e più pesanti. Vediamo quindi quali sono i modelli che vi consigliamo.

Manfrotto Pixi Evo

Con l’inconfondibile design compatto della linea Manfrotto Pixi, il treppiede da tavolo Pixi Evo è più resistente e può montare una reflex di peso fino a 2,5Kg. Le gambe sono a due sezioni così da poter essere allungate e consentire un posizionamento ottimale anche su superfici irregolari, mentre la testa a sfera con pulsante di bloccaggio ci permette di orientare la reflex nella posizione desiderata. Chiudendo le gambe possiamo usarlo anche per filmare o scattare foto on-the-go.

Joby GorillaPod 5K

Il GorillaPod di Joby non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei modelli preferiti dagli influencer di tutto il mondo. Con il modello più resistente, GorillaPod 5K, possiamo montare una reflex di peso fino a 5Kg senza rinunciare alla flessibilità e alla versatilità a cui ci ha abituati Joby. La testa a sfera può essere staccata quando non serve, e il treppiede può essere agganciato a rami, pali o ringhiere mantenendo la nostra reflex sempre stabile.

National Geographic

Un ottimo treppiede per reflex è quello brandizzato National Geographic, disponibile in diversi modelli e per diversi livelli di carico. Abbiamo scelto il modello “grande”, che supporta reflex di peso fino a 3Kg e presenta una testa a 3 vie con sblocco rapido. Le gambe sono telescopiche a 4 sezioni e possono raggiungere un’altezza massima di 153cm. Inclusa anche una sacca a tracolla con il logo della famosa rivista di fotografia.

Neewer 2-in-1 197cm

Decisamente completo il treppiede per reflex digitali di Neewer, che con il suo modello 2-in-1 da 197cm permette di montare una fotocamera del peso di addirittura 8Kg. Le gambe telescopiche permettono di raggiungere un’altezza di 197cm e possono essere aperte con tre diverse angolature per adattarsi a qualsiasi superficie. L’asta centrale può essere estratta trasformandosi in un monopode, e non manca la testa a sfera orientabile a 360°. Presente poi anche una livella a bolla per foto sempre perfettamente allineate con l’orizzonte.

Rollei Compact Traveler

Concettualmente simile al modello precedente, la tedesca Rollei presenta il suo Compact Traveler, un treppiede per reflex compatto e leggero disponibile sia in alluminio che in carbonio. Le tre gambe telescopiche permettono di raggiungere un’altezza massima di 134cm, mentre il carico massimo è di 5Kg. Presente la testa a sfera e molteplici livelli di regolazione sui tre assi, per avere sempre l’inquadratura perfetta.