Uno dei piccoli elettrodomestici che non possono mancare in nessuna cucina è il tostapane, ideale per la preparazione di una buona colazione ma anche per riscaldare ottimi sandwich farciti da gustare in ogni momento della giornata. Con un design più classico o più moderno, con spazio per due o quattro fette, e con accessori aggiuntivi per scaldare anche cornetti e brioche, abbiamo scelto alcuni fra i modelli migliori sul mercato. Vediamoli in questa nostra guida.

Russell Hobbs Color Plus

Quando si parla di piccoli elettrodomestici per la cucina non possiamo non pensare a Russell Hobbs, che con la sua ampia gamma di prodotti riesce a soddisfare ogni esigenza. La linea Color Plus di tostapane comprende tre gradevoli colorazioni e raggiunge una potenza massima di 1670W, regolabili su 6 livelli. Presenta anche una funzione per scongelare e una griglia da poggiare sopra le fessure per riscaldare cornetti e panini. La funzione Lift & Look poi permette di sollevare le fette manualmente per verificare il livello di tostatura senza interromperne il processo.

Russell Hobbs Adventure

Per chi volesse tostare fette di pane più grandi, come quelle tagliate da una pagnotta casereccia, o semplicemente scaldare quattro fette in contemporanea, Russell Hobbs ha pensato al modello Adventure che presenta due fessure più lunghe in grado di ospitare due fette standard o una fetta più grande ciascuna. Il design in acciaio spazzolato lo rende gradevole in ogni cucina, e la potenza massima di 1200W è regolabile su 6 livelli. Presente anche una griglia per scaldare cornetti e panini, ed un vassoio raccogli briciole facilmente estraibile

Tefal 4 slot

Per famiglie più numerose o semplicemente per tostare più fette allo stesso tempo Tefal propone un tostapane a 4 slot con due controlli separati a coppia, così da poter scegliere livelli diversi di tostatura in base ai gusti di ognuno. Possiamo scegliere fra 7 livelli di potenza, con un valore massimo di 1700W, e al termine del processo di tostatura le fette verranno espulse automaticamente ad un’altezza da cui possiamo prenderle senza scottarci. In basso abbiamo poi due vassoi removibili per raccogliere le briciole.

Ariete Vintage

Con un design anni 60 e 3 colori pastello disponibili, ideali per arredare qualsiasi cucina, Ariete propone un tostapane della sua linea di elettrodomestici Vintage con potenza massima di 810W e 6 livelli regolabili, oltre alla funzione per scongelare. Il funzionamento è semplice ed essenziale, con espulsione automatica della fetta a tostatura completata e vassoio per raccogliere le briciole facilmente estraibile. In dotazione anche una coppia di pinze per tostare sandwich farciti.

Imetec TostaMaxi

Da Imetec arriva invece TostaMaxi, un tostapane da design gradevole a linee orizzontali con fessure più ampie per ospitare anche toast farciti e due pinze in acciaio inox a fondo chiuso, così da evitare la colatura del formaggio. Le pinze sono poi apribili a 360°, così da adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di pane e farcitura. La potenza di 600W è regolabile su 10 livelli, e anche durante la tostatura le pareti esterne rimangono fredde.