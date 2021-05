Solitamente un comune smartphone top di gamma è in grado di regalare delle esperienze di gioco molto elevate, ma il mercato propone oggi prodotti studiati appositamente per il gaming. Vediamo quindi qual sono i migliori smartphone gaming che offre il mercato attuale.

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5: molto potente grazie al chipset Snapdragon 888 e fino a 16 GB di RAM, con un display da 144 Hz e una velocità di campionamento touch di 300 Hz: tutte caratteristiche che lo distinguono da quasi tutti gli smartphone in commercio e lo rendono uno dei migliori dispositivi per il gaming mobile. Lo schermo è grande ed è affiancato da 2 altoparlanti frontali fra i migliori in commercio.

Asus ROG Phone 5 ha anche una batteria capiente da 6.000 mAH, che vi consentirà di giocare a lungo, e supporta la ricarica a 65 W.

I pulsanti dorsali sono reattivi, mentre le luci RGB programmabili e la compatibilità con una vasta gamma di accessori pensati per il gaming rendono questo smartphone una delle prime scelte per chi ama giocare.

Black Shark 3

Black Shark 3: è il miglior smartphone da gaming di questo marchio detenuto da Xiaomi, anche se non è in grado di superare i migliori modelli di questo genere di altri marchi.

Questo dispositivo è grande, con un design particolare e ha anche l’illuminazione LED, oltre a tutte le specifiche tecniche che è normale aspettarsi da uno smartphone da gaming.

Lenovo Legion Phone Duel

Lenovo Legion Phone Duel: supporta la ricarica a 90 W e offre una fotocamera pop-up per non disturbare lo schermo. Inoltre è dotato di un processore di punta e software ottimizzato per l'uso in orizzontale. Tutto questo ovviamente contribuisce a rendere questo telefono ideale per il gaming. La potente scheda grafica Qualcomm Adreno 650 consente di giocare a tutti i titoli con una resa grafica mai vista su uno smartphone.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra: se cercate uno smartphone fantastico per il gaming ma anche per tutto il resto, questo è un'ottima scelta. Formidabile grazie alla sua potenza di calcolo, con uno schermo grande e bello da vedere.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro: ha un display da 6,1” e una batteria con un'autonomia davvero ottima.

Possiede un display Super Retina XDR da 6,1″, in Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone. Grazie al 5G ha download velocissimi e streaming ad alta qualità. Dotato di un sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Scanner LiDAR per esperienze AR ottimizzate e ritratti in modalità notte.

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.