Siamo andati ad esaminare quella che è la fascia media dei migliori smartphone, con prezzi e prestazioni più che soddisfacenti per la maggior parte degli utenti. Si tratta comunque di smartphone 5G, con un processore in grado di fornire performance di livello elevato ed un buon comparto fotografico. Vediamo quali sono.

Google Pixel 6

Google Pixel 6: se il Pixel 6 Pro è lo stato dell’arte degli smartphone Android, lo stesso si può dire del Pixel 6 che con un prezzo da fascia medio-alta mantiene lo stesso processore Tensor progettato da Google, un sensore fotografico in grado di scattare foto di qualità altissima – anche in notturna – con l’apprezzatissima Gcam e il nuovo Android 12 con un maggior focus su privacy e prestazioni, oltre che aggiornamenti garantiti per almeno 3 anni. Il display è un ottimo AMOLED a 90Hz e la batteria riesce a gestire quasi due giorni completi di utilizzo.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G: specifiche di alto livello anche per il Samsung Galaxy S21 FE, che porta in fascia media le caratteristiche a che siamo abituati a vedere sui modelli superiori. Lo Snapdragon 888 ci dà tutta la potenza di cui possiamo aver bisogno, e il display Dynamic AMOLED a 120Hz è una delizia da guardare. Buono il comparto fotografico, che punta sulla qualità piuttosto che sulla definizione avendo adottato sensori da 12MP ma capaci di raccogliere più luce e più dettagli. Completano la scheda tecnica gli altoparlanti stereo, una batteria da 4500mAh per una durata soddisfacente e la qualità costruttiva Samsung.

realme GT Neo2

realme GT Neo2: non ci sono dubbi che realme sia la rivelazione di questi ultimi anni, con una crescita record che l’ha portata in soli 3 anni dalla fondazione a brand top 5 per la vendita di smartphone in molti paesi del mondo, compresa l’Italia. GT Neo2 è il più recente modello della serie di punta GT e combina un display di altissima qualità, una batteria da ben 5000mAh in grado di ricaricarsi completamente in circa mezz’ora, un processore Qualcomm Snapdragon 870 dalle indubbie prestazioni ed un comparto fotografico che oltre ai validi sensori Samsung aggiunge la modalità fotografia di strada per scattare foto ancora più suggestive e indimenticabili. Praticamente un top di gamma travestito da medio!

HONOR 50

HONOR 50: torna finalmente sui mercati internazionali Honor, che dopo essersi definitivamente staccata da Huawei torna in possesso di tutte le certificazioni necessarie, compresi i servizi di Google. HONOR 50 mantiene le linee a cui l’azienda ci aveva abituato, e l’interfaccia software Magic UI che abbiamo sempre apprezzato. Con un comparto fotografico di livello molto alto e il processore Snapdragon 778G, progettato per gestire al meglio i videogiochi ricchi di animazioni, lo smartphone presenta anche un display da un miliardo di colori ed una batteria a lunga durata.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2: giunta alla seconda generazione, la serie OnePlus Nord porta in fascia media la stessa esperienza d’uso a cui l’azienda ci ha abituati da anni, con un’ottimizzazione software garantita dalla Oxygen OS e un set di specifiche tecniche di buon livello. Ottima la resa fotografica di Nord 2, grazie al sensore principale Sony, come anche le prestazioni del processore Mediatek progettato in collaborazione con l’azienda. Non mancano poi la ricarica super Warp, che in soli 30 minuti riporta il livello da 0 al 100%, un buon display Fluid AMOLED e gli altoparlanti stereo.