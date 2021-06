Nonostante nel nostro Paese non sia uno degli sport più praticati, lo skateboard in questi anni ha avuto una forte crescita di appassionati. Una popolarità sempre più alta, che coincide anche con la sua inclusione alle prossime Olimpiadi. Diversamente da altre discipline, lo skateboarding necessita di ampi spazi e strutture di un certo tipo per poter essere praticato al meglio. Ma, soprattutto, richiede un modello di qualità e parametrato in base alle esigenze di chi lo deve utilizzare. In questa guida abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere i migliori skateboard da acquistare.

WeSkate

Il primo modello che consigliamo è uno dei più apprezzati, ideale per chi si sta approcciando al mondo degli skateboard: stiamo parlando di WeSkate. Si tratta di uno skateboard per principianti già assemblato, che misura 31 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza, mentre la tavola ha uno spessore di 10 mm, costruita in legno di acero canadese a 7 strati. Dunque, molto resistente e durevole (può sostenere un peso fino a 100 kg). Risulta anche semplice da controllare, in quanto è costruito con un design a doppio scalpello, che consente una frenata più facile. Inoltre, la supeficie impermeabile offre un'eccellente trazione tra le scarpe e la tavola. Ottime anche le ruote in poliuretano 85 A 50 mm High Rebound e il cuscinetto silenzioso in acciaio cromato ABEC-7 ad alta velocità.

Ghetto Blaster

Proseguiamo con la nostra selezione proponendo un altro modello particolarmente adatto per principianti, ma anche per chi con lo skateboard ha già accumulato un po' di esperienza. Ghett Blaster è uno skate completo e professionale, caratterizzato da specifiche tecniche davvero interessanti. A partire dai suoi truck leggeri e resistenti: si tratta dei pezzi in metallo che tengono assemblati tutte le componenti dello skateboard. Inoltre, trasmettono la sterzata e ammortizzano gli urti. Una funzione molto importante dunque, e i truck d Ghetto Blaster sono davvero di pregevole fattura, dotati di perno centrale e assale forato. Le ruote di cui sono provvisti risultano professionali: perfette per tutte le superfici lisce o leggermente disconnesse, resistono all'abrasione del tempo. Ghetto Blaster può supportare un peso non superiore ai 90 kg.

Skateboard Yudoxn

Adatto sia per principianti che per skateboarder già più esperti, Yudoxn è un modello che fa della stabilità il suo punto forte. Questo skate è dotato innanzitutto di una tavola con legno d'acero a 7 strati, flessibile e resistente, che aggiunge stabilità e comfort durante il suo utilizzo. Non si piega nemmeno quando viene fatta scivolare oppure nel momento della frenata. Le sue ruote sono in poliuretano super lisce e misurano 52 mm 85 A, dotate di cuscinetti di precisione ABEC-7. Può supportare un peso massimo di 150 kg ed è adatto ad un utilizzo da parte di bambini, ragazzi e adulti.

Skateboard Lisopo

Concludiamo la nostra classifica con quello che possiamo definire il miglior skateboard per bambini. Lisopo è un modello appositamente creato per i più piccoli e per gli adolescenti, dotato di un corpo compatto costruito in polipropilene durevole e curvabile, di alta qualità. Questo skate è progettato dunque per resistere a lungo, ed è in grado di garantire un'esperienza di guida davvero confortevole e stabile. Dotato di cuscinetti ABEC-7 e ruote 85 A, Lisopo ha una capacità di carico di circa 100 kg. Le misure del deck, da 22″ in lunghezza e 6 in larghezza”, lo rendono molto adatto per i più piccoli, che riusciranno a manovrarlo in modo semplice dopo un po' di pratica e divertimento.