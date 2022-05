Tutti noi passiamo molte ore al giorno davanti al PC, che si tratti di lavoro, studio o svago, e la corretta postura è essenziale per evitare dolori e problemi alle articolazioni. Per questo anche un poggiapolsi da tastiera è un accessorio essenziale, economico ma indispensabile, per mantenere comfort ai polsi e alle braccia. Ne abbiamo scelti cinque, e di seguito tutti i dettagli.

Logitech MX Palmrest

Progettato per essere usato in combinazione con la tastiera Logitech MX Keys, ma adatto anche a tastiere di modelli e produttori diversi, il poggiapolsi MX Palm rest è un supporto realizzato con materiali di alta qualità che ne garantiscono una durabilità superiore. L’imbottitura in memory foam si adatta al polso e fa sì che non scivolino, riducendo allo stesso tempo la stanchezza anche per lunghe sessioni di lavoro.

Razer con gel refrigerante

Caratteristica peculiare del poggiapolsi Razer è l’imbottitura in gel refrigerante, che permette di mantenere un comfort prolungato soprattutto nelle stagioni più calde, grazie alla proprietà rinfrescante di questo gel. Il poggiapolsi è compatibile con tutte le tastiere ed ha una base in gomma antiscivolo per rimanere ben saldo in posizione.

MSI Vigor

Anche MSI propone un poggiapolsi adatto a qualsiasi tastiera che unisce una imbottitura in memory foam ad un rivestimento morbido in lycra con rivestimento antibatterico, così da permettere un uso anche di molte ore. Inoltre, Vigor ha una forma è leggermente inclinata per favorire la posizione più confortevole durante la digitazione.

Kensington Duo Gel

Con una elegante combinazione a due colori, disponibile in rosso, blu o grigio, il poggiapolsi Duo Gel di Kensington ha una forma a doppia goccia ed ha al suo interno un morbido gel che fornisce comfort. Fra i due comparti poi abbiamo una scanalatura che permette il passaggio dell’aria, per mantenere i polsi freschi ed evitare il sudore.

Enhance per tastiera da gioco

Un poggiapolsi perfetto per essere abbinato ad una tastiera gaming è invece quello di Enhance, che oltre al cuscinetto in memory foam e alla base antiscivolo presenta una striscia lungo il perimetro in grado di assumere 7 colori in 3 modalità di illuminazione, collegando il cavo laterale ad una porta USB del computer o della tastiera. Un prodotto sicuramente diverso e apprezzato dai più giovani ma non solo.