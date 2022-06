Siamo ormai abituati a spostarci con un ampio numero di dispositivi elettronici, e soprattutto in occasione di un viaggio ma anche solo per un weekend sono molteplici i device e gli accessori che ci portiamo dietro. Pensiamo non solo allo smartphone con il relativo caricabatteria, ma anche a powerbank, cuffiette, action camera o macchina fotografica, adattatori per memory card e hub, e molto altro. La scelta quindi di una borsa organizer per i piccoli dispositivi e i relativi cavi di ricarica diventa così importante per avere tutto in ordine e a portata di mano. Vediamo quali abbiamo scelto per voi.

Cocoon Grid

Semplice e versatile, il Cocoon Grid è un organizer per cavi composto da molteplici elastici così da poter accomodare cavi e accessori di vario genere. Disponibile in varie dimensioni, può portare cuffiette, action cam e caricabatteria oltre ai vari cavi. Sul retro è presente una tasca per accessori più piccoli, come memory card o SIM. Un organizer che non può mancare nella borsa di nessun tech-enthusiast!

ProCase Rotolo organizer cavi

Interessante l’organizer cavi a rotolo di ProCase, che esteso ha diverse tasche per inserire cavi e accessori, comprese delle tasche con chiusura lampo per evitare l’uscita di oggetti di dimensioni minori, e che si chiude a rotolo per un trasporto più semplice. Disponibile in vari colori, la chiusura con cinturino elastico assicura una protezione degli accessori durante il viaggio.

Buluri organizer cavi

Molti spazi a disposizione anche per l’organizer cavi di Buluri, che unisce spazi con elastici e tasche di varie dimensioni per un trasporto facile di tutti i nostri cavi e accessori. L’organizer si chiude in due con una zip così da non permettere la fuoriuscita di nessun oggetto, e in confezione troviamo anche delle fascette in velcro per fermare ancora meglio i cavi.

UGREEN borsa accessori

Con un design a doppio strato che raddoppia quindi le opportunità di stoccaggio, la borsa per accessori di UGREEN è un ottimo organizer per cavi ricco di spazi e tasche, ed in grado di contenere addirittura un tablet delle dimensioni di un iPad mini. Chiusa, la borsa ha uno spessore inferiore ai 5cm, mentre da aperta ci permette di organizzare un numero veramente elevato di oggetti.

Borsa organizer per cavi Nicokin

Chi ha bisogno di più spazio, ad esempio per portare fotocamera, mouse o uno speaker Bluetooth, può acquistare la borsa organizer cavi Nicokin, che con uno spessore di soli 10 centimetri comprende uno spazio sufficientemente ampio e con dei separatori che possono essere regolati in base alle esigenze, ed un’area più adatta a cavi e piccoli oggetti sul coperchio. Una borsa versatile e in grado di contenere tutti i nostri gadget.

