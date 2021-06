Ecco una guida dei migliori interfono per la moto bluetooth da acquistare, selezionati in base alle loro caratteristiche fondamentali e al miglior prezzo per te.

Cardo Freecom 4 Plus

Cardo Freecom 4 Plus: è un interfono moto top di gamma, capace di connettere fino a 4 motociclisti. La comunicazione è a 4 vie, per comunicare in ogni direzione e in tutte le combinazioni, comprese le 4 persone contemporaneamente. Via bluetooth è possibile connettersi allo smartphone per gestire le chiamate con facilità, seguire il percorso tramite GPS, ascoltare la musica. Ottimo il controllo vocale che aiuta la gestione del dispositivo per una guida a mani libere, senza mai distrarsi e lasciare il manubrio.

Il sistema audio è di ottima qualità, basato sui diffusori JBL HD da 40 mm, potenti e performanti sia nell'ascolto della musica, sia nella comunicazione vocale.

Cardo Freecom 4 Plus ha una struttura sottile e aerodinamica, aderisce perfettamente al casco ed è impermeabile con standard IP67. Resiste all'acqua e alla polvere, non dovrete temere pioggia né strade sterrate. Il bello di questo interfono è inoltre la compatibilità con altri modelli di interfono bluetooth, anche di marche diverse.

Sena 30K-10 WiFi Pack

Sena 30K-10 WiFi Pack: con questo interfono, impostando la modalità Group Mesh puoi creare un gruppo privato fino a 24 motociclisti, mentre con la modalità Open Mesh potete comunicare con tutti gli altri utenti nel raggio di azione di 1,6 km. Se il gruppo è più piccolo il raggio di azione può essere esteso fino a 8 km. Se perdete i contatti durante il viaggio, il sistema vi riconnette in automatico appena rientrate nel raggio d'azione.

Grazie al bluetooth, Sena 30K si connette allo smartphone per condividere il GPS e gestire le chiamate.

Il sistema audio multitasking sfrutta più canali bluetooth, in questo modo potete rispondere a una telefonata mentre state ascoltando la musica.

Cardo Packtalk Bold

Cardo Packtalk Bold: è un interfono moto per connettere fino a 15 motociclisti. Come in altri modelli Cardo possiamo contare anche in questo caso sui comandi vocali per una guida sicura.

Anche questo modello si basa sulla qualità audio affidata agli speaker JBL, perfetti sia in conversazione sia nell'ascolto della musica.

Il raggio d'azione di base è di 1 km via bluetooth, ma può essere esteso a 6 km quando si usa il sistema DMC. Questo interfono moto offre una buona autonomia della batteria, con ricarica completa in 4 ore, è di 13 ore in conversazione e di 1 settimana in stand by.

La connessione verso gli smartphone offre la massima libertà nella gestione di telefonate e nell'ascolto delle istruzioni GPS.

Cellularline Interphone Link

Cellularline Interphone Link: connette pilota e passeggero, oppure 2 motociclisti entro un raggio di 300 metri.

Ha una struttura solida, non proprio compatta, ma ancora accettabile.

Cellularline Interphone Link è universale perché compatibile con tutti gli interfono di altre marche, con tutti gli smartphone, i dispositivi GPS e i lettori mp3 dotati di bluetooth.

La qualità audio è ottima in connessione allo smartphone per le chiamate o l'ascolto di musica e del Gps. Per queste caratteristiche e per l'autonomia della batteria di circa 15 ore, Cellularline Interphone Link è consigliato per viaggi di medio raggio.

Ejeas V6 Pro

Ejeas V6 Pro:è il miglior interfono da moto economico, può connettere fino a 6 motociclisti in un raggio di 1,2 km, ma non prevede la funzione conferenza, per cui è possibile parlare solo a coppie. È impermeabile e sicuro anche quando piove.

La durata della batteria è buona, con 12 ore in conversazione e fino a 300 ore in standby, il tempo di ricarica completo è di 3 ore.

La connettività BT 3,0 con gli altri dispositivi è ottimale, per l'uso di smartphone, navigatori, lettori mp3.