Capita spesso di aver bisogno di energia elettrica ma di trovarsi all’aperto o in una situazione in cui non possiamo usufruire della corrente di rete. Se si tratta di ricaricare lo smartphone o degli accessori possiamo facilmente usare un powerbank, ma in tutte quelle situazioni in cui abbiamo bisogno di corrente a 220V serve poter disporre di un inverter. Le soluzioni possibili sono due: un generatore con motore a scoppio, alimentato a benzina, oppure una batteria di ampia capacità con inverter. Abbiamo selezionato cinque prodotti appartenenti alla seconda categoria, che ci permettono di generare corrente in maniera silenziosa, con tensioni stabili e quindi utilizzabili anche come UPS a casa o in ufficio.

Anker 521 PowerHouse

Da Anker arriva un generatore di corrente portatile ideale per campeggio e tutte le situazioni all’aperto in cui non abbiamo a disposizione la rete elettrica. Con una batteria ricaricabile da 256Wh ad innovativa tecnologia LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) ed una costruzione a prova di urti e cadute, il PowerHouse 521 comprende due porte USB da 12W, una USB-C da 60W, una presa accendisigari da 120W e una presa Schuko da 200W per collegare lampade, o altri dispositivi a 220V. Presente poi una striscia a LED per illuminare ed un display per avere sempre sotto controllo tutte le informazioni relative a carica e potenza erogata.

Ryme VolcanoBat

Con dimensioni compatte ed una capacità di 320Wh, pari a 100.000mAh, il VolcanoBat di Ryme è un generatore con ben 3 uscite a 12V (sebbene manchi la presa accendisigari), 3 USB-A + una USB-C da 45W, ed una Schuko in grado di erogare fino a 200W. Il display mostra il livello istantaneo di carica dell’accumulatore, mentre per la ricarica serve il cavo incluso con adattatore da 220V o da 12V veicolare.

ECOFLOW River 600

La proposta di ECOFLOW porta un numero maggiore di porte e due prese Schuko da 600W per una capacità complessiva di 288Wh, il tutto in un corpo di 5Kg di peso. La funzione X-Boost del River 600 permette di alimentare dispositivi elettronici a 220V e potenza fino a 1800W, come bollitori e piastre elettriche, sebbene in questo caso l’autonomia sia limitata ad una decina di minuti solamente. È possibile acquistare una batteria aggiuntiva per raddoppiare la capacità del generatore.

Bluetti AC50S

Interessante anche il generatore di corrente di Bluetti, che con il modello AC50S porta una capacità di ben 500Wh ed una potenza di uscita di 300W. Le uscite comprendono due prese Schuko, due uscite a 12V di cui una con presa accendisigari, 4 USB-A e una USB-C, e sulla parte superiore abbiamo anche un’area per la ricarica wireless a 15W di smartphone e dispositivi compatibili. Sul retro invece una lampada a LED con intensità regolabile per illuminare l’ambiente.

SWAREY 240Wh

Concludiamo con il generatore di corrente SWAREY da 240Wh, che con un design compatto presenta 2 porte USB-A ed una USB-C, due uscite a 12V (per la presa accendisigari serve un adattatore incluso in confezione), ed una Schuko da 200W posta sul lato posteriore. Sulla parte frontale troviamo anche un’ampia torcia a LED, ottima per illuminare una tenda o l’area circostante, mentre per una ricarica più rapida possiamo collegare contemporaneamente un alimentatore a 12V ed uno USB-C così da dimezzare i tempi.

