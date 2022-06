Con la bella stagione aumentano le possibilità di gite all’aria aperta e brevi vacanze al mare o in montagna, e che si tratti del tragitto di viaggio o di una pausa di relax possiamo portarci dietro la nostra Nintendo Switch per qualche partita o per la visione di video. Assicuriamoci quindi di avere sempre a portata di mano un caricatore per Nintendo Switch, per avere sempre la batteria al livello ottimale ed evitare di dover interrompere il gioco sul più bello. Vediamo una selezione dei migliori caricatori disponibili all’acquisto.

Anker Nano II

Probabilmente il caricatore più piccolo al mondo, con soli 27mm di lato, possiamo avere sempre con noi Anker Nano II essendo comodo anche in tasca! La porta USB-C può erogare 30W di potenza – compatibile con gli standard PowerIQ3, PD 3 e QC 4 – e quindi caricare rapidamente la nostra Nintendo Switch ma anche smartphone ed altre periferiche, usando un cavo USB-C. Un caricatore adatto a tutti i nostri dispositivi elettronici con la garanzia della qualità Anker e delle certificazioni di qualità più rigorose.

Caricatore Nintendo Switch originale

Chi preferisce acquistare l’adattatore originale fornito dall’azienda può acquistare questo caricatore Nintendo Switch originale, con un cavo della lunghezza di circa 1,5 metri ed un connettore USB-C adatto sia alla console che alla base. In modalità portatile possiamo caricare anche i Joycon, purché essi siano inseriti ai lati della console.

Caricatore Nintendo Switch InnoAura

Con forma e caratteristiche pari al caricatore originale della Nintendo Switch, questo modello di InnoAura riesce ad erogare 39W di potenza compatibili con lo standard PD3, riuscendo quindi a ricaricare la nostra console – anche con base – ma anche smartphone e tablet con porta USB-C. Il cavo da 1,8 metri ci dà sufficiente flessibilità per giocare con la console in modalità portatile mentre ricarichiamo.

OIVO Switch

Per caricare i Joycon possiamo acquistare questo caricatore OIVO Switch, che ci permette di caricare contemporaneamente fino a quattro Joycon e comprende otto slot per le schede di gioco. Il cavo USB-C può essere collegato ad un caricatore da parete o alla base Nintendo Switch originale, ma possiamo usare questo accessorio anche per tenere ordine sulla scrivania.

Anker PowerCore PD Redux

Chi avesse bisogno di ricaricare la Nintendo Switch senza avere a disposizione una presa elettrica può optare per un powerbank con porta USB-C, come ad esempio il PowerCore PD Redux da 10.000mAh di Anker, che ci permette di ricaricare la Nintendo Switch anche durante una gita all’aria aperta o in campeggio. I LED ci permettono di conoscere il livello di carica in ogni momento, e non manca la ricarica rapida PD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.