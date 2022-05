La ricarica wireless sta diventando sempre più diffusa, non solo fra gli smartphone ma anche fra accessori di diverso genere, a cominciare dalle cuffiette TWS e dagli smartwatch che spesso sono compatibili con la tecnologia Qi. Un caricabatteria wireless è quindi un dispositivo che non può mancare in nessuna casa, così da ricaricare i nostri device in modo semplice e immediato quando ne abbiamo bisogno. Vediamo quindi alcuni fra i migliori accessori per la ricarica wireless, che si tratti di semplici tappetini, di stand, o di composizioni per ricaricare contemporaneamente più di un dispositivo.

Belkin Caricabatteria Wireless 3 in 1

Una soluzione decisamente completa è quella di Belkin, che con un dispositivo ci permette di ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e cuffiette grazie agli spazi dedicati a ciascuno di questi prodotti. Il caricabatteria wireless 3 in 1 è infatti composto da uno stand per lo smartphone, un tappetino ideale per le cuffiette ed un modulo circolare che si adatta perfettamente ad un Apple Watch o ad altri smartphone compatibili con la tecnologia Qi. La potenza di ricarica è di 7,5W per lo stand e di 5W per gli altri due spazi.

Anker PowerWave Stand

Fra le proposte di Anker segnaliamo questo PowerWave Stand compatibile con la ricarica wireless Qi, in grado di erogare fino a 10W di ricarica e quindi ideale non solo per iPhone ma anche per gli smartphone Android dotati di tecnologia Qi. Lo stand può ricaricare smartphone sia in orizzontale che in verticale, grazie alla presenza di una doppia bobina al suo interno, ed ha la giusta inclinazione per interagire durante la ricarica. Ideale per essere posizionato sulla scrivania o sul comodino.

ZENS doppio pad Qi

L’olandese ZENS propone diversi modelli di accessori per la ricarica wireless, compresi dei moduli appositamente studiati per Apple Watch. Oggi segnaliamo questo doppio pad Qi in grado di ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie al supporto alla tecnologia Qi fino a 10W. Ideale per un iPhone e le AirPods o per due smartphone, il doppio pad è sottile e può essere poggiato su qualsiasi supporto, ricaricando anche telefoni con cover.

Anker 623 MagGo

Doppio pad anche per Anker 623 MagGo, che con un cilindro di dimensioni inferiori ad una lattina di birra combina uno stand magnetico compatibile MagSafe ed un’area per la ricarica wireless di un secondo dispositivo, come ad esempio delle cuffiette. Lo smartphone può essere orientato sia in orizzontale che in verticale, così da poterlo continuare ad usare durante la ricarica, ad esempio per guardare dei video. La confezione include poi un caricabatteria da parete da 20W ed un cavo USB-C.

Belkin Boost Charge UV

Torniamo a parlare di Belkin con un prodotto 2 in 1 che combina un tappetino per la ricarica wireless Qi da 10W con uno sterilizzatore a raggi UV per sanificare smartphone, chiavi, carte di credito e molto altro. Il Boost Charge UV è composto da un comparto chiuso in cui inserire gli oggetti da sanificare, che contiene dei potenti LED a ultravioletti, e da un tappetino caricabatteria wireless su cui poggiare lo smartphone o l’accessorio che si desidera ricaricare, con potenza fino a 10W e standard Qi.