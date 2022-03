I cardiofrequenzimetri sono, oggigiorno, uno strumento essenziale nel nostro quotidiano. Stiamo parlando di device che sono in grado di tracciare la fequenza cardiaca, ovvero il numero di battiti che il cuore fa in un minuto. Ce ne sono di tutti i tipi, differenti per forma, tipologia di utilizzo, prezzo. Troviamo quelli con fascia cardiaca che si indossa sul braccio o sul petto, così come quelli da polso. Questi infatti, sono i più comuni. Il motivo è presto detto: il cardiofrequenzimetro è un sensore che viene inserito in moltissime smart band o smartwatch, da quelle più costose a quelle più economiche. Abbiamo selezionato cinque device con questa funzione.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Il primo dispositivo indossabile di cui vi parliamo con all'interno un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca è sicuramente l'ottima fitness tracker dell'OEM cinese Xiaomi. Trattasi di un dispositivo leggero, affidabile, con schermo AMOLED da 1,56 pollici, capace di segnalare le notifiche, resistente all'acqua fino a 5 atmosfere, può tracciare moltissimi sport ed è dotato di un cinturino antibatterico. La batteria da 125mAh assicura giorni di autonomia con una singola carica e consente di registrare sia il sonno che i battiti cardiaci. Tutte le feature si possono controllare con l'app dedicata di Mi Fit, scaricabile su tutte le piattaforme.

Fitbit Versa 3

Il Versa 3 di Fitbit è uno smartwatch semplicemente eccellente, dotato di un'estetica minimal, con una capiente batteria da 6 giorni di autonomia con una singola carica e molto altro ancora. È compatibile con Android e iOS, ha il GPS integrato per tenere sotto controllo i percorsi durante le corse e/o camminate, ha la funzione di rilevazione continua del battito cardiaco, ma non solo: memorizza e riproduce musica grazie alla compatibilità di Spotify e Deezer. Non di meno, permette di essere utilizzato mediante assistente vocale, Google o Amazon Alexa. Si possono impostare memo e promemoria con la voce, controllare i device della smart home e molto altro ancora.

Garmin Forerunner 245

Il Garmin Forerunner 245 è uno degli smartwatch più completi che vi siano; in primo luogo, dispone di un “Garmin Coach” che permette agli utenti di seguire gli allenamenti sotto la guida di esperti del settore, ma non solo. C'è un'app per lo sport integrata e gode del GPS all'interno della scocca. Sono presenti le dinamiche di corsa: l'orologio misurerà le metriche essenziali come la cadenza, la lunghezza del passo, il tempo di contatto con il suolo, i battiti sotto sforzo e molto altro ancora. A tal proposito, segnaliamo che il cardiofrequenzimetro di questo Garmin è semplicemente eccellente e avvisa tempestivamente gli utenti se la frequenza è troppo bassa o troppo alta a riposo. Dulcis in fundo, vi è il VO2 Max: l'indicatore tiene conto delle variazioni nelle prestazioni legate a fattori esterni come la temperatura e/o l'altitudine.

Polar Vantage M

Il Polar Vantage M è un wearable semplicemente eccellente, pensato per i più sportivi, ma non solo. Ha un'estetica davvero accattivante, con un morbido cinturino in silicone traspirante e una cassa circolare dotata di schermo da 1,2 pollici e tre pulsanti fisici sul frame laterale destro. Ciò che colpisce maggiormente è la batteria dall'ottima durata: 30 minuti di autonomia con una singola carica. Ha un sistema di lettura ottica proprietario chiamato Polar Precision Prime: oltre a controllare la frequenza cardiaca, permette di monitorare tantissimi sport, tra cui nuoto, ciclismo e corsa. Dispone della funzione “Tracking Load Pro & Recovery Pro” ma sappiate che questo non è solo uno smartwatch: è uno sportwatch in tutto e per tutto. I dati vengono poi sincronizzati con le app di Strava e TrainingPeaks.

Amazfit GTR 2e

L'orologio smart di Amazfit è un dispositivo completo che viene venduto ad un prezzo concorrenziale: la cassa è minimal, in alluminio, con soli due pulsanti per la navigazione del menù. Dispone di uno schermo AMOLED generoso da 1,39 pollici e gode di 90 modalità di allenamento. Resiste fino a 5atm sotto l'acqua e ha una batteria che dura 24 giorni con una carica. Monitora la salute a tutto tondo grazie al software BioTracker di Zepp Health: c'è il sensore di bio-tracciamento PPG di seconda generazione, quello per la frequenza cardiaca H24, 7 giorni su 7 e per il controllo del livello di ossigenazione presente nel sangue.