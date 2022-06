È ormai arrivata l’estate, e con essa la voglia di stare all’aria aperta piuttosto che chiusi in casa, magari in compagnia di amici e familiari per una bella grigliata in terrazza. Abbiamo pensato quindi di proporvi quelli che riteniamo siano i migliori barbecue elettrici da balcone, in grado di preparare un’ottima bistecca e di grigliare le verdure, mantenendo il gusto degli alimenti senza disturbare i vicini con fumi e odori troppo diffusi. Vediamo quindi la nostra selezione.

George Foreman Smokeless BBQ

Fra i migliori modelli di barbecue elettrici da balcone troviamo il più recente grill George Foreman, che prende il nome dal famoso pugile che negli anni 90 ne era testimonial. Le ampie dimensioni lo rendono adatto a cucinare contemporaneamente per tutta la famiglia, anche con diverse tipologie di alimenti. La piastra rivestita in infuso di titanio risulta robusta e resistente, la vaschetta per la raccolta dei grassi contribuisce alla riduzione del fumo di oltre l’80%, e la temperatura è regolabile in base al tipo di alimento che vogliamo cucinare. Tutte le parti a contatto con il cibo dello Smokeless BBQ sono lavabili in lavastoviglie e l’intero grill può essere riposto in posizione verticale per una migliore organizzazione dello spazio.

Beper 90.871

Caratteristica principale del barbecue elettrico da balcone Beper 90.871 è un coperchio in vetro con maniglia in acciaio, che permette di cuocere le carni in tempi più rapidi ottenendo un effetto forno, di ridurre gli schizzi e di mantenere gli alimenti caldi anche al termine della cottura. La piastra è divisa in due zone, con una metà liscia e adatta alle verdure ed una metà con scanalature per la raccolta del grasso della carne.

De’Longhi BQ80

Da De’Longhi una soluzione classica con ampia piastra e doppia resistenza elettrica, così da poter decidere se cucinare su tutta la superficie della griglia o solo in metà di essa, riducendo il consumo energetico quando si è soli o in due. La vaschetta per raccogliere i grassi del barbecue elettrico da balcone BQ80 è removibile per una pulizia facile anche in lavastoviglie, mentre la doppia griglia ci permette di girare con semplicità gli alimenti ed ottenere una cottura migliore su entrambi i lati.

Suntec BBQ-9493

Con un pratico supporto pieghevole con ruote che ne favorisce il trasporto e il posizionamento, il barbecue elettrico da balcone Suntec BBQ-9493 ha un’ampia griglia di forma circolare ed un comodo ripiano per poggiare alimenti, salse e bevande. La superficie di cottura è divisa in due metà, una liscia e una scanalata, ed il vassoio per la raccolta dei grassi è removibile, per una pulizia più facile. Staccato dal supporto può essere poggiato su un tavolo o un ripiano, mentre il coperchio con indicatore di temperatura interna permette una cottura più veloce.

Russell Hobbs Fiesta

Prodotto bonus di questa lista, il grill Russell Hobbs Fiesta combina le funzioni di un barbecue elettrico, adatto anche all’uso in balcone, con una molteplicità di accessori per cucinare diverse tipologie di alimenti. Abbiamo infatti una potente resistenza elettrica e tre diverse piastre per cucinare: una in pietra, ottima per carne e pesce, una metallica con scanalature per i grassi ed area liscia per le verdure, ed una con piccoli incavi circolari adatti per crepes e pancakes. Inoltre, nella parte bassa del grill possiamo poggiare fino a 8 tegamini per preparare dell’ottima raclette in perfetto stile svizzero. Un grill davvero versatile e adatto ad ogni momento!

