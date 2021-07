L’autoradio con funzione bluetooth e microfono esterno per l'auto è molto comoda per poter ascoltare la musica dal nostro smartphone, e per effettuare chiamate vocali mentre si guida, riducendo il pericolo. Vediamo in questa guida quali sono le migliori autoradio con vivavoce bluetooth oggi sul mercato, con relative caratteristiche tecniche e prezzi.

Alpine CDE-205DAB

Alpine CDE-205DAB: in questa autoradio troviamo il lettore CD, il connettore USB, la tecnologia Bluetooth ed il vivavoce con microfono esterno dedicato. Progettata sia per iPhone che per Android, possiamo collegare un dispositivo tramite cavo USB per avere accesso diretto alle librerie musicali e agli audiolibri. C’è la compatibilità con il formato FLAC lossless, per avere audio di qualità direttamente nelle casse dell’auto. La potenza in uscita gestita dall’amplificatore interno è di 4 x 50W, e si possono collegare periferiche esterne come amplificatore, casse e subwoofer tramite le tre uscite pre-out presenti sulla parte posteriore dello chassis.

Sony DSX-A510BD

L'autoradio Sony DSX-A510BD è dotata di vivavoce bluetooth, la radio DAB, compatibile con iPhone e Android, porta USB e ingresso AUX. E’ possibile collegare via wireless due smartphone simultaneamente, con il secondo che avrà accesso alle chiamate con vivavoce bluetooth. Il primo smartphone invece ha accesso completo a navigazione, musica ed ovviamente le chiamate.

Pioneer DEH-X8700DAB

Pioneer DEH-X8700DAB: qui la doppia manopola del volume svolge diverse funzioni, tra cui cambiare le stazioni radio, le tracce, scorrere le opzioni del menu e molte altre.

C'è un comodo pulsante con il simbolo del telefono per rispondere alle chiamate in entrata ed effettuare telefonate. L’audio della nostra voce viene trasmesso al ricevitore tramite il microfono bluetooth. Il cavo del microfono va collegato alla porta dedicata sul pannello posteriore dell’autoradio.

Sony MEX-N7300BT

Sony MEX-N7300BT: qui la connettività bluetooth integrata offre la possibilità di chiamare con vivavoce tramite microfono dedicato, e trasmettere musica in streaming o da libreria musicale. C’è anche l’integrazione con Siri e Android Voice Control per dettare comandi vocali al nostro smartphone così da poter guidare con le mani sempre incollate al volante.

Sul pulsante del volume, noterete il simbolo del NFC. Basta appoggiare il telefono per inizializzare la connessione bluetooth ed iniziare ad usare le funzionalità dello smartphone tramite l’autoradio, e grazie al comodo pulsante per le chiamate possiamo rispondere ad una telefonata direttamente interagendo con lo stereo.

X-REAKO

X-REAKO: autoradio con funzione Bluetooth supporta le chiamate in vivavoce. La radio ha 2 porte USB, una per la memoria USB, per riprodurre le tue canzoni preferite e l'altra per ricaricare smartphone e altri dispositivi elettronici. Possiede un design elegante con 7 colori di retroilluminazione, rosso, bianco, blu, giallo, viola, verde scuro e verde chiaro.