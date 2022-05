Il WiFi è ormai divenuto la connettività standard per la maggior parte dei dispositivi elettronici, ma in alcuni casi possiamo aver bisogno di connessioni particolarmente stabili e veloci per prestazioni superiori. Che si tratti di un laptop, di una console di gioco o di una smart TV, spesso una connessione tramite cavo di rete è preferibile, quindi possiamo aver bisogno di un adattatore Ethernet fra porta USB e cavo LAN RJ45. Abbiamo scelto i cinque adattatori che riteniamo migliori, tutti con porta USB-C, ma per tutti esiste in commercio anche una versione con connettore USB-A adatto anche a dispositivi più vecchi.

Belkin Adattatore Ethernet e ricarica

Progettato per MacBook e iPad, ma adatto anche ad altri dispositivi, l’adattatore Ethernet con ricarica di Belkin permette di usare la porta USB-C del device e collegare un cavo di rete Gigabit senza dover rinunciare alla ricarica del computer o del tablet. L’adattatore presenta infatti una doppia porta con connettore RJ45 accanto ad una USB-C, per trasferire l’energia elettrica direttamente al nostro dispositivo. Il tutto con l’indiscussa qualità Belkin.

Anker PowerExpand

Anche Anker propone un adattatore per collegare un PC o Macbook direttamente alla rete LAN attraverso una connessione Ethernet, e lo fa con il suo adattatore PowerExpand che permette di collegare un cavo Gigabit RJ45 ad una porta USB-C. Con dimensioni compatte e materiali resistenti – corpo in alluminio e cavo intrecciato in nylon – l’adattatore supporta connessioni stabili con velocità fino a 1Gbps.

TP-Link Adattatore Ethernet

Anche TP-Link propone un adattatore di rete da USB-C a Gigabit Ethernet in grado di gestire connessioni fino a 1Gbps. Le dimensioni sono compatte ed il cavo a fascetta piatta resiste a pieghe e sollecitazioni, e può essere ripiegato agganciando la porta USB-C sulla parte bassa dell’adattatore rendendolo ancora più compatto e facile da trasportare.

UGREEN Adattatore Ethernet

Anche UGREEN è un brand che si sta facendo strada nel mondo degli accessori per PC e smartphone, e non poteva mancare un suo adattatore di rete Ethernet RJ45 compatibile con dispositivi dotati di porta USB-C. Con un corpo in alluminio ed un cavo resistente, l’adattatore supporta velocità di trasferimento dati fino a 1Gbps e può facilmente essere portato dietro grazie alle dimensioni compatte.

RAMPOW Adattatore Ethernet

La soluzione più economica è probabilmente quella di RAMPOW, che propone un adattatore Ethernet molto simile a quelli già visti, con corpo in alluminio e cavo in nylon intrecciato. Compatibile con tutti i sistemi operativi e con supporto alle velocità fino a 1Gbps, l’adattatore può connettere PC, MacBook, iPad e console di gioco.