Quello dello streaming è un mondo che ha iniziato ad espandersi sempre di più, infatti la percentuale più alta di streamer si concentra all'interno del settore del gaming.

In questa guida abbiamo selezionato le migliori webcam da gaming al miglior prezzo.

PlayStation Camera – PlayStation 4

Questa è l'unica camera compatibile e supportata dalla console, con diverse funzionalità: video picture-in-picture del proprio volto in diretta live streaming, supporto a PlayStation Move, riconoscimento facciale e comandi vocali. Grazie alle doppie lenti e alla tecnologia 3D di precisione sensibile alla profondità, è compatibile anche con PlayStation VR, rilevandone la posizione e l'orientamento per incredibili ed immersive sessioni di gioco.

HD Camera – PlayStation 5

È dotata di doppie lenti 1080p per catturare tutti i momenti di gioco in alta risoluzione. Permette di integrare la propria immagine all'interno di trasmissioni live, aggiungendo la possibilità di tagliare lo sfondo o rimuoverlo completamente. La HD Camera è dotata di una base regolabile integrata che permette di posizionarla in modo sicuro e regolarne l'angolazione.

Logitech HD Pro Webcam C920

Una webcam a risoluzione Full HD 1080p dotata di lente in grado di acquisire immagini nitide e definite, mentre la messa a fuoco automatica offre regolazione fluida e precisa. Dal design elegante, è dotata di due microfoni laterali che acquisiscono un suono stereo naturale, e di un cavalletto che permette di posarla o agganciarla con facilità. Una webcam perfetta per lo streaming, garantita dalla qualità Logitech.

Logitech C922 Pro

Modello con cui si può ottenere un risultato professionale sulle piattaforme più famose come Twitch e YouTube. È dotata di diverse funzionalità: streaming tramite Wi-Fi, autofocus e correzione luce istantanea per un'immagine nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione, audio stereo premium grazie ai due microfoni omnidirezionali e molteplici opzioni di montaggio, anche attraverso il pratico treppiede da tavolo completamente regolabile incluso nella confezione.

Logitech Brio Stream Webcam

Questa è la webcam perfetta per streaming di qualità. Logitech, infatti, l'ha studiata proprio per gli streamer: risoluzione Ultra HD 4K, HDR per colori vidi e precisi anche con scarsa illuminazione, frequenza Quadro iperveloce in HD per riprodurre video in 1080p/60 fps e ottenere la massima fluidità. È dotata di ampio campo visivo regolabile e di un'interfaccia intuitiva in cui settare le impostazioni preferite prima di trasmettere su YouTube oppure su Twitch.