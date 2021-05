La tavoletta grafica è un dispositivo tramite il quale è possibile disegnare un’immagine artistica o tecnica direttamente in formato digitale. Ciò avviene per mezzo di una superficie e di un apposito pennino: la pressione del pennino sul supporto consente la visualizzazione su PC o su display del tratto disegnato e la sua successiva colorazione o modifica grazie ad appositi software. Si tratta dunque di un dispositivo perfetto per chi vuole cimentarsi nel disegno digitale, nella grafica in generale, nel disegno tecnico. Se siete alla ricerca di una tavoletta grafica adatta alle vostre esigenze dunque mettetevi comodi e seguite i consigli di questa guida.

Wacom Intuos S

Wacom Intuos S è la più piccola della serie Intuos: ha una superficie di lavoro di 7 ” (152 x 95mm) e d è adatta per il disegno digitale, la pittura, il foto ritocco. La Wacom Intuos Pen ha un rate di sensibilità pari a 4096 livelli che permette di premere, sfumare, e variare il tratto per intensità o dimensione, opacità e stile, grazie ai suoi 4 tasti ExpressKey.

Di dimensioni ridotte e dotata di un design semplice ed essenziale questa tavoletta si collega al PC tramite cavo USB. Una volta collegata è possibile effettuare l’accesso al portale Wacom per scaricare il Wacom software creativo.

Wacom Cintiq 22

Wacom Cintiq 22 è dotata di uno schermo Full HD di ben 22″ con uno spettro da 16,7 milioni di colori anti riflesso. La Wacom Cintiq 22 è una tavoletta grafica con schermo di grande qualità ed è perfetta per il professionista che desidera riportare fedelmente le proprie idee sul supporto digitale. La penna Wacom Pro Pen 2 restituisce l’inclinazione della mano e trasferisce al supporto il tratto nelle sue intenzioni con grande naturalezza.

Non necessita di batteria e viene ricaricata quando a contatto col dispositivo. Grazie al telecomando ExpressKey è inoltre possibile richiamare una serie di funzioni e azioni (fino a 17) mentre il supporto regolabile consente di dare ergonomia alla tavoletta grafica Cintiq, assegnandole la giusta inclinazione per il lavoro.

Wacom Intuos Medium

Wacom Intuos Medium:ha una superficie di 10″ ideale per il disegno digitale, la pittura e il foto ritocco ed è dotata di una penna con sensibilità media alla pressione (4096 livelli). Si collega al PC o al tablet tramite cavo USB o attraverso una comoda connessione Bluetooth che elimina i cavi dalla vostra scrivania.

Collegandosi al sito della casa madre è possibile attivare un ID che da diritto a scaricare fino a tre applicazioni per tavoletta grafica. La penna Wacom ergonomica è inoltre priva di batteria e 4 tasti Express Key, come nel modello Small, consentono di programmare il dispositivo sulla base delle proprie esigenze.

XP Pen Deco 03

XP Pen Deco 03: una tavoletta grafica capace di connessione via cavo USB o Bluetooth dalle dimensioni interessanti (350×215 mm). Dispone di una serie di tasti di richiamo funzioni programmabili molto utili quando si devono compiere operazioni ripetitive su un disegno o su un progetto.

La penna di questa tavoletta grafica è la P05, capace di supportare 8192 livelli di pressione e una frequenza di 266 RPS. E’compatibile con i principali sistemi operativi e supporta vari software, da Photoshop a Corel Painter.

XP-PEN G640 Sketch

XP-PEN G640 Sketch: se cercate una tavoletta grafica entry level capace di aiutarvi nel lavoro, nello studio e nel gioco potete dare un’occhiata alla XP-Pen G640. Ha una superficie di lavoro di 6×4″ e un design semplice ed essenziale. La penna P01 consente 8192 livelli di pressione, un rate davvero interessante, e non necessita di batterie né di essere ricaricata.

Consente inoltre di creare una gamma completa di tratti, da quelli sottili ai pennarelli per arrivare ai pennelli. Compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e con le principali applicazioni dedicate al disegno con tavoletta grafica la XP-Pen ha uno spessore di soli due mm, un peso veramente ridotto ed è quindi perfetta per essere trasportata nella borsa.