Questa guida ti gaiuterà alla ricerca dei migliori antifurto wireless per casa. L’allarme per la casa senza fili è ad oggi una delle scelte migliori sia per la facilità di installazione sia per la tecnologia che includono. Questi dispositivi sono i migliori che abbiamo trovato, essi infatti utilizzano la rete wireless domestica. Questi antifurto wireless smart si possono controllare direttamente e comodamente dal proprio smartphone senza dover stare in ansia se non si è a casa. Tra qualche riga vedremo i migliori allarmi wifi disponibili nel mercato mettendo in comparazione differenze e peculiarità che li contraddistinguono.

Ezviz Alarm Kit BS-113A

Ezviz Alarm Kit BS-113A: la sua centralina A1 si connette alla rete domestica e consente di controllare fino ad un massimo di 32 sensori grazie all’applicazione disponibile sia per iOS che per smartphone Android.

Tra i sensori troviamo quelli per porte e finestre e i sensori PIR che evitano di far partire l’allarme per i rumori dei nostri amici a quattro zampe. Questi particolari sensori possono essere controllati grazie al telecomando K2. Con questo dispositivo è possibile scegliere la modalità più adatta alle nostre esigenze. Quando siamo dentro casa verrà attivato solo il sensore che segnala le perdite d’acqua, quando siamo al lavoro o fuori casa saranno attivati tutti i sensori per evitare che i malintenzionati entrino nella nostra abitazione. Inoltre, quando siamo a letto sarà attivato solo il sensore per le perdite d’acqua e quello per porte e finestre.

Gigaset Elements Starter Kit

Gigaset Elements Starter Kit:questo allarme per la casa senza fili Gigaset è dotato di 6 pezzi, il Base Elements, sensore di movimento, sensore porta, sirena e due sensori per le finestre. L’antifurto per la casa wireless Gigaset Elements è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa ed è controllabile tramite smartphone. Questo dispositivo di allarme wireless di Gigaset è sicuro e consuma poca energia grazie alla connessione via DECT e alla modalità Ultra Low Energy. Questo antifurto wireless, è in grado di distinguere i movimenti di una persona e di non tenere in considerazione quelli degli animali domestici grazie alla tecnologia ad infrarossi.

iSmart Alarm starter pack

iSmart Alarm starter pack: il kit di allarme wireless iSmart può supportare al massimo 70 dispositivi connessi. Tuttavia, sebbene questo kit sia uno dei migliori per caratteristiche tecniche e rapporto qualità prezzo, ha alcune mancanze, come il modulo GSM. Inoltre, tale antifurto per la casa wireless non ha la possibilità di alimentare l’HUB centrale tramite delle batterie: il CubeOne, infatti, sfrutta l’alimentazione solo mediante presa di alimentazione.

Questo iSmart può essere controllato in modo semplice ed efficace direttamente da smartphone grazie all’applicazione gratuita per iOS e Android. Con l’app è possibile anche disattivare in qualsiasi momento l’allarme senza dover per forza essere a casa.

GSM Eray

GSM Eray :questo dispositivo di allarme GSM è dotato di 5 elementi: 1 sensore, 1 sensore di movimento, 2 telecomandi ed 1 sirena. L’HUB principale ha un display da 128×64 pixel di tipo LCD a colori. Il kit di Eray può essere usato anche come telefono senza fili e supporta l’invio di SMS quando la batteria è scarica. Oltre ai sensori presenti in confezione, il sistema di allarme GSM è compatibile anche con il sensore di fumo, sensore di movimento ed altri disponibili nel mercato. Anche questo come gli altri sistemi di antifurto wireless è facile da utilizzare e da installare. Il tutto è controllato a distanza tramite app disponibile nei vari store Android ed iOS.

Somfy Protect Home Alarm

Somfy Protect Home Alarm è un prodotto unico, esso infatti rileva eventuali intrusioni di estranei in anticipo grazie alla tecnologia del sensore per porte e finestre che capisce se le vibrazioni derivino da movimenti normali oppure da un tentativo di effrazione. L’antifurto per la casa Wireless Somfy Home Alarm richiede solamente 15 minuti per l’installazione ed è un dispositivo molto semplice da utilizzare e soprattutto affidabile. In presenza di familiari, il kit di allarme wireless si disinnesca in automatico senza dover digitare codici o parole chiave.