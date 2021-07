Il ferro da stiro verticale portatile è un tipo di ferro progettato per un veloce uso quando siamo sprovvisti di asse da stiro o andiamo di fretta. Utile soprattutto in viaggio dopo che i vestiti riposti in valigia non sono più così perfetti.

Abbiamo preparato per te una guida all’acquisto scegliendo fra i migliori modelli di ferro da stiro verticale.

Ariete 4167

Ariete 4167: è di certo un modello più da viaggio che casalingo, infatti è alto 27,2 cm, largo 11 e profondo 15,3, per un peso a vuoto di 840 g. Ha la forma “a pistola“, con il serbatoio integrato nell’impugnatura e un grilletto per far uscire il vapore. L'impugnatura è rivestita con un materiale morbido antiscivolo per prevenire le cadute accidentali.

Il serbatoio è estraibile per poter rifornire l'acqua senza dover effettuare pause troppo lunghe. Il cavo di alimentazione è di 2,5 m, al di sopra della media che è di 2 m, il che garantisce una buona libertà di movimento. Ottiene risultati sui tessuti più leggeri.

Polti Vaporella Styler GSM20

Polti Vaporella Styler GSM20 : questo modello ha la regolazione digitale di temperatura e vapore ed è pronto all'uso in 45 secondi. Dotato di Smart Sensor Technology: con attivazione vapore al tatto. Possiede una testina rotante per stiratura in verticale ed orizzontale; 5 accessori in dotazione e una piastra scorrevole riscaldata con rivestimento in ceramica.

SteamOne S-Travel

SteamOne S-Travel: è un ferro da stiro verticale portatile a vapore con piastra in acciaio inossidabile, ottimo per stirare i tessuti sia a casa ma anche in viaggio. Ha una potenza 1400 Watt, un getto vapore di 24g/min, caldaia in alluminio, pronto all'uso in soli 30 secondi.

Dotato di serbatoio da 260 ml ricaricabile durante l'utilizzo e una lunghezza cavo di 3 metri per una massima mobilità in grandi stanze.

La spia Led indica quando il vapore è pronto. Ci sono accessori utili per l'uso di S-TRAVEL ovunque: gancio a ventosa per appendere i capi d'abbigliamento stirati.

Rowenta DR8100

Rowenta DR8100: ha un piastra riscaldata in alluminio con rivestimento in ceramica per una stiratura perfetta.

E' dotato di 3 accessori: spazzola in tessuto, accessorio per tessuti delicati e gancio da porta.

Sicuro su ogni tipo di tessuto, anche sulla seta.

Beper 50.940A

Beper 50.940A: è dotato di una spazzola a vapore ed è un ferro efficace nel vaporizzare. La spazzola a vapore è dotati di tre funzioni: ferro da stiro, spazzola leva-pelucchi e spazzola per la rimozione della polvere.

Il serbatoio ha la capacità di 100 ml.