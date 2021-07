Gli elettrostimolatori sono dei sistemi usati di solito in ambito riabilitativo e sportivo, ma sempre più spesso anche con l'obiettivo di tonificare e scolpire il corpo: gambe, glutei, addome.

Gli sportivi che usano l'elettrostimolazione sono ormai molti, soprattutto dopo un infortunio o durante la preparazione atletica. Ma cosa sono?

Gli elettrostimolatori sono apparecchi collegati ad una presa di corrente, dotati di elettrodi da applicare su determinate zone, che utilizzano gli impulsi elettrici per stimolare la muscolatura corporea. Ce ne sono tantissimi modelli, ecco perché noi di Telefonino abbiamo selezionati tutti i modelli di elettrostimolatori in commercio, per scegliere i migliori da mostrarti.

TESMED Max 7.8

TESMED Max 7.8: é un elettrostimolatore muscolare potente e performante, in grado di assicurare rapidi risultati.

Particolarmente apprezzati risultano i trattamenti di tonificazione intensiva, efficaci sugli addominali rilassati e su cosce e glutei. Anche i programmi di potenziamento, definizione e aumento massa muscolare danno soddisfazione e sono in grado di ripristinare i volumi del fisico.

I trattamenti tens hanno funzione di massaggio delle zone di interesse. Possiede 20 programmi personalizzabili per durata, intensità e frequenza. Il manuale a colori illustra in foto come mettere gli elettrodi.

EMS Glutei

EMS Glutei: è alimentato da stimolazione aggiornata, inviando segnali direttamente ai muscoli e promuovendo il movimento dei muscoli. Possiede 6 modalità di simulazione, 10 livelli di Intensity, supporta la ricarica con USB. I pad di gel sono molto sottili, si può indossare il prodotto con pad di gel sotto i vestiti, allenare i muscoli in qualsiasi momento.

ROOTOK Elettrostimolatore Muscolare

ROOTOK Elettrostimolatore Muscolare: ha 10 modalità e 20 intensità per un esercizio efficiente. Il controller aggiornato con batteria integrata da 200mAh permette di ricaricarlo in qualsiasi momento. L'utilizzo consecutivo di questo prodotto per 8-10 settimane mostra un effetto evidente.

ABFLEX Cintura Addominale

ABFLEX Cintura Addominale: questo attrezzo per addominali ad alte prestazioni stimola la pancia con impulsi elettrici efficaci, che tonificano e modellano automaticamente i muscoli addominali. Tonifica e rafforza in modo automatico, con 99 livelli di intensità. Non serve cambiare i cuscinetti e ha valigetta per trasporto inclusa.

Prorelax 51944 Tens+Ems Duo Comfort

Prorelax 51944 Tens+Ems Duo Comfort: si applica facilmente ed ha un design moderno. Include un adattatore di rete e un cavo usb per la messa in carica anche al computer o in auto. Possiede ben 8 programmi predefiniti, un timer regolabile su 12 livelli. Il dispositivo è un prodotto medicale certificato (CE 120) che offre la sicurezza di una terapia efficace e testata a livello scientifico.