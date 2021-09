Cosa sono i Criptoindici? Come funzionano i Criptoindici? Conviene investire su di essi? Hai letto di questa opportunità offerta dalla e vuoi saperne di più? In questa guida completa cercheremo di darti le giuste delucidazioni su questo servizio offerto dalla piattaforma viennese.

Criptoindici Bitpanda: cosa sono e come funzionano

Si tratta di un servizio offerto dalla piattaforma viennese, fondata nel 2014, in collaborazione con la società finanziaria americana VanEck, nata nel 1955. La quale opera nella fattispecie mediante la sua controllata europea MVIS.

Si tratta di 3 differenti indici, contenenti un numero crescente di criptovalute (5, 10 e 25), con lo scopo di rendere più semplice investire in un asset estremamente complesso e volatile quali sono le criptovalute.

Bitpanda ha ritenuto di mitigare la volatilità creando quindi degli indici che ne replicassero il valore, aggiornandoli costantemente su base mensile.

Ogni Criptoindice è costituito da un mix di criptovalute, creato a partire da quelle più popolari come Bitcoin ed Ethereum, fino ai token di nuova generazione come Cardano, Uniswap, Aave e Terra. . L'elenco viene aggiornato costantemente in base alle novità, sempre dietro l'angolo, di un mercato sempre in fermento.

Un altro vantaggio dei è quello di facilitare il lavoro dell'investitore, il quale non dovrà perdersi in analisi tecniche e fondamentali per cercare di formulare la migliore previsione sulle criptovalute.

Ma avrà un asset già pronto, che consentirà di diversificare facilmente il portafoglio titoli.

Per garantire il funzionamento dei suoi indici , Bitpanda acquista e vende in maniera automatica le criptovalute.

Puoi scegliere di utilizzare un altro servizio utile. Bitpanda Savings ti consente di programmare e automatizzare il tuo investimento con cadenza settimanale, bisettimanale o mensile. Creare più piani di investimento, metterli in sospeso o chiuderli quando si preferisce. Qui abbiamo spiegato come funziona.

Per ammortizzare le commissioni, puoi anche utilizzare le ricompense BEST, purché tu ne abbia giá richiesto l’attivazione.

Criptoindici: criptovalute disponibili

Quali sono le criptovalute disponibili nei Criptoindici offerti da Bitpanda?

Al momento della scrittura, i seguenti:

Crypto index BCI5 criptovalute

Bitcoin Ethereum BNB Doge Polkadot

Crypto index BCI10 criptovalute

Bitcoin Ethereum BNB Cardano Doge Polkadot Uniswap Chainlink Bitcoin Cash Litecoin

Crypto index BCI25 criptovalute

Bitcoin Ethereum BNB Cardano Doge Polkadot Uniswap Chainlink Bitcoin Cash Solana Litecoin Polygon Stellar Ethereum Classic Terra Theta Network Vechain Internet Computer Filecoin Tron Monero Aave EOS Axie Infinity Shard

Gli Indici vengono costantemente aggiornati. Quindi, consigliamo di visualizzare il nuovo elenco direttamente dal .

Come investire sui Criptoindici Bitpanda: tutti i passaggi

Vediamo i passaggi da eseguire per investire sui Criptoindici offerti da Bitpanda. Per la registrazione e il primo deposito, rimandiamo a questo articolo.

Apri la app Bitpanda dal tuo dispositivo mobile. Vedrai comparire questa schermata.

Dovrai cliccare sull'icona Prezzi che vedi in basso a destra, tra le due frecce bidirezionali e l'icona Profilo.

Pigiato Prezzi, ti appariranno sulla schermata i vari asset su cui puoi investire, come di seguito.

In questo caso, dovrai cliccare sulla seconda icona: .

Fatto ciò, ti appariranno i 3 indici che avrai a disposizione.

Mettiamo caso che vuoi investire sul terzo, composto da 25 criptovalute. Ti apparirà nello specifico.

Come puoi notare, puoi vedere lo storico dei prezzi su 4 time line diverse:

1 Giorno

7 giorni

30 giorni

1 anno

Sotto il grafico, avrai tre diversi tipi di operazioni che puoi svolgere:

Compra Scambia Vendi

Sotto a queste tre voci, troverai un breve riassunto contenente una descrizione dell'asset col titolo “Informazioni su BCI25 …“.

Scrollando ancora, troverai altre preziose informazioni sull'andamento del prezzo del crypto indice selezionato. Che ti aiuteranno a prendere le tue decisioni.

A tal proposito, ti ricordiamo che Bitpanda offre una assistenza dedicata al cliente e anche una vera e propria scuola di formazione: Bitpanda Academy.

Vantaggi dei Criptoindici

Quali sono i vantaggi di investire con i Criptoindici offerti da Bitpanda? Scopriamoli di seguito.

Diversifichi agevolmente il portafoglio titoli: si tratta di un modo efficace e semplice per realizzare un portafoglio di criptovalute diversificato. Si adeguano in modo automatico alle variazioni del mercato Ti metti in salvo dalla volatilità: investendo automaticamente in piccole porzioni sull'intero mercato delle criptovalute, riduci di fatto la tua esposizione alla volatilità del mercato. Oltre al fatto che, contenendo molte criptovalute, riequilibrerai la tua esposizione più agevolmente. Potrai proteggerti ulteriormente dalla volatilità del mercato e sfruttare a tuo favore il principio del cost-averaging operando tramite Bitpanda Savings Non dovrai perderti in analisi del mercato: il team di esperti dietro questi indici lavorerà per te! Quindi, non è necessario da parte tua fare analisi tecniche e fondamentali dei mercati, al fine di tentare di capire il prezzo delle criptovalute dove andrà Investimento sicuro: grazie al connubio Bitpanda-VanEck, investirai su uno strumento gestito da due società con anni di esperienza alle spalle e comprovata serietà Investimento conveniente: Bitpanda non prevede commissioni legate alla performance o commissioni per le risorse in gestione. Mentre i sovrapprezzi valgono solo per le modifiche del tuo portafoglio

Commissioni previste sui Criptoindici

Buone notizie anche sul piano dei costi. Bitpanda, in linea con quanto fa in generale sulle commissioni, applica sovrapprezzi di trading di Bitpanda pari all'1,99% per ogni transazione di acquisto, vendita o scambio all'interno del tuo indice di criptovalute.

Quando il tuo si riequilibra ogni mese, un sovrapprezzo di trading dell'1,99% si applica all'importo riequilibrato, non all'intero portafoglio.

Non sono invece previste spese di manutenzione o di custodia.

Puoi inoltre mitigare tali commissioni sfruttando i BEST. Ti basterà attivare la funzione di riscossione della commissione BEST nelle impostazioni del tuo account Bitpanda.

I Criptoindici Bitpanda sono sicuri?

Puoi stare sereno. I Criptoindici offerti da Bitpanda sono affidabili e sicuri.

Ti ricordiamo infatti che Bitpanda è una piattaforma fondata a Vienna nel 2014. Permette di scegliere tra oltre 100 asset digitali, ha un portfolio clienti di oltre 2.7 milioni di clienti sparsi in Europa e vanta una rete di professionisti che ormai sfiora le 500 unità. Dal 2021 la compagnia é presente ufficialmente sul mercato italiano, con un team dedicato.

L'affidabilità di Bitpanda è certificata dalla conformità alla direttiva AML5 e dal fatto che i fondi sono conservati in portafogli offline sicuri (come già detto, definiti freddi).

Ed ancora, Bitpanda è una società d'investimento disciplinata dalla direttiva MiFID II dell'Esma (massima autorità dell'Unione europea per la vigilanza sui mercati finanziari) con licenza PSD2.

Queste sono le valutazioni degli utenti su Bitpanda:

Google Play Store di Android (4.3)

TrustPilot (4.5)

store di iOS di Apple (4.8)

Recensioni, come si nota, ben al di sopra delle 4 stelle.

A ciò aggiungiamoci la collaborazione con la società americana VanEck, fondata nel 1955, che collabora in questo progetto con Bitpanda tramite la sua controllata europea MVIS, rilevata nel 2008.

La società negli anni ha saputo lanciare sempre nuovi strumenti, sapendosi adeguare ai cambiamenti radicali del mondo.

Come specificato in modo trasparente sul sito ufficiale Bitpanda, gli indici sottostanti (MVDA5, MVDA10, MVDA25) sono di proprietà esclusiva di MV Index Solutions GmbH e sono stati concessi in licenza a Bitpanda (“Licenziatario”).

Conclusioni

All'inizio di questo percorso, ci siamo posti una domanda basilare: conviene investire sui ?

Abbiamo visto come questo strumento di investimento abbia diversi vantaggi. Dalla semplicità alla convenienza, passando per la sicurezza. Tutti aspetti fondamentali per un investitore, soprattutto per chi non ha grandi risorse da mettere sul piatto.

Del resto, lo scopo di Bitpanda fin dalla sua fondazione è stato sempre questo: aiutare gli investitori ad entrare nei mercati finanziari senza troppi fronzoli e grattacapi. Il tutto mantenendo professionalità e trasparenza.

I aiutano ad investire su asset volatili come le criptovalute. E per farlo, ha lanciato un servizio in collaborazione con un colosso finanziario americano quale VanEck e la sua controllata europea MVIS.

Quindi, la risposta alla domanda di partenza è Sì, conviene. Soprattutto se sei un utente alle prime armi e con pochi capitali a disposizione.