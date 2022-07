Sei pronto per le tanto attese vacanze estive ma temi che il peso della tua valigia sia superiore a quello consentito dalle varie compagnie di volo? Nessun problema: acquista una bilancia per le valigie da viaggio per controllare personalmente che il tuo bagaglio rientri all’interno della soglia massima consentita. In questo articolo abbiamo preso in considerazione una moltitudine di bilance disponibili all’acquisto scegliendo 5 modelli che trovi qui in basso in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso.

Ci teniamo a precisare che, indipendentemente dal prezzo di vendita, la bilancia per valigie da viaggio che sceglierai di acquistare ti offrirà l’opportunità di valutare con precisione il peso finale del tuo bagaglio per evitare brutte (ed esose) sorprese durante la fase di imbarco.

Amazon Basics – Bilancia digitale pesa valigie

Quasi impossibile non prendere in considerazione la pesa valigie digitale di Amazon Basics, uno degli accessori più economici e validi attualmente disponibili all’acquisto. Compatto e dotato di un display digitale per controllare con precisione il peso della tua valigia, l’accessorio riesce a valutare un carico massimo dal peso di massimo 50 kg. Dispone anche di un comodo tasto per passare da un’unità di peso all’altra e anche la funzione zero/tara per riportare la bilancia sullo 0 in un istante.

Puoi acquistare l’accessorio a questo link di Amazon a 9 euro.

MYCARBON

Salendo leggermente di prezzo e superando di un soffio la soglia dei 10 euro, la bilancia per valigie di MYCARBON è realizzata con un telaio in acciaio inossidabile robusto e resistente. Il gancio è ideale per pesare valigie di ogni tipo fino a un massimo di 50 kg, mentre il display frontale retroilluminato ti offre una lettura facile e ben visibile in qualsiasi momento. Anche in questo caso è presente la possibilità di cambiare sistema di misurazione (kilogrammi o libre) e la batteria rimovibile ti assicura un’autonomia di lunghissima durata.

Puoi acquistare l’accessorio a questo link di Amazon a 11 euro.

Eono

Compatto, ergonomico, resistente e intelligente: sono queste alcune caratteristiche della pesa valigie realizzato da Eono. La puoi riporre in uno zainetto o anche in una tasca dei pantaloni per pesare rapidamente e con precisione le tue valigie: il display LCD mostra chiaramente la lettura anche al buio mentre i tasti laterali ti permettono di impostare la tara e le unità di peso supportate. Inoltre, è anche presente la funzione di auto spegnimento per evitare un consumo inutile di batteria quando non è utilizzata.

Puoi acquistare l’accessorio a questo link di Amazon a 13 euro.

Rhorawill

Il modello realizzato da Rhorawill è ideale per chi viaggia molto spesso e ha necessità di un accessorio con una lunga batteria ricaricabile. Infatti, quello sviluppato da Rhorawill è una delle poche bilance per valige ricaricabili con un semplice cavo USB. Monta un ampio display LCD con precisione fino alla terza cifra dopo la virgola per offrirti una misurazione precisa. Anche in questo caso puoi cambiare facilmente la tipologia di misurazione con un pratico tasto frontale.

Puoi acquistare l’accessorio a questo link di Amazon a 19 euro.

Samsonite Global Travel

Con oltre un secolo di esperienza alle spalle nell’ambito dei bagagli, Samsonite è un brand di eccellenza anche per quanto riguarda la realizzazione di accessori come, ad esempio, le bilance per pesare le valigie. Realizzata in un materiale robusto e resistente anche alle cadute, la pesa valigie ha un limite massimo di 40 kg per pesare rapidamente ogni modello di valigie ed evitare brutte sorprese in fase di imbarco.

Puoi acquistare l’accessorio a questo link di Amazon a 24 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.