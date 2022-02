Sebbene al giorno d’oggi sia sempre più ampia la diffusione di cuffie e auricolari Bluetooth, c’è ancora uno zoccolo duro di utenti che preferiscono usare degli auricolari con il filo, motivo per cui anche le aziende più importanti continuano a produrre e commercializzare questa tipologia di prodotto. Abbiamo selezionato quelli che per noi rappresentano ad oggi le migliori occasioni di acquisto.

JBL T110

Con un cavo piatto per evitare che si aggroviglino, le JBL T110 portano il famoso sound firmato JBL arricchito dalla tecnologia Pure Bass sugli auricolari stereo cablati, con driver da 9mm: il risultato è un audio corposo e ricco di dettagli, per un ascolto ottimale della musica. Il tasto permette di gestire l’ascolto o di rispondere a una chiamata, mentre i gommini inclusi in confezione permettono di adattarsi a qualsiasi orecchio.

AKG EO-IG955

Con driver da 11mm per un suono ancora più ricco e corposo, gli auricolari AKG EO-IG955 vantano il sound sintonizzato dall’azienda famosa per cuffie e diffusori di elevata qualità. Il telecomando permette di rispondere alle chiamate ma anche di alzare o abbassare il volume, oltre che di interagire con la riproduzione musicale.

Sony MDR-EX15AP

Disponibili in quattro colorazioni, fra cui azzurro e rosa, gli auricolari Sony MDR-EX15AP hanno una coppia di driver al neodimio da 9mm in grado di riprodurre al meglio tutte le frequenze musicali, con una potenza di 100mW. Il connettore da 3,5mm è placato in oro, così da garantire la miglior connettività, e il tasto permette di gestire chiamate e riproduzione della musica. Presenti tre coppie di gommini intercambiabili.

Philips SHE3555

Disponibili anch’essi in diverse colorazioni, gli auricolari Philips SHE3555 hanno un cavo rinforzato per evitare danneggiamenti, e driver efficienti abbinati alla tecnologia Philips Vibes per un livello di bassi impressionante. Presente il microfono per le chiamate, ma non il tasto per rispondere: per questo dovrete usare lo smartphone. Inclusi in confezione due coppie di gommini.

Huawei AM115

Per chi preferisce degli auricolari meno invasivi che si appoggiano all’orecchio senza dover inserire il gommino, Huawei propone a suoi AM115. L’audio è comunque di ottima qualità sebbene l’isolamento sia chiaramente inferiore, ed il telecomando permette di controllare il volume oltre che la risposta alle chiamate.