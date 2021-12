Chi ha mai acquistato qualche cavo USB-C o HDMI su Amazon si sarà di certo imbattuto nei prodotti . Cosa sono? Sono affidabili? Sono di Amazon? Se tutte queste domande pullulano nella vostra testa, in questo articolo vi spieghiamo non solo cosa significa AmazonBasics, ma anche tutto il mondo dei prodotti Amazon e i prodotti migliori.

Una serie di linee guida che permettono di scegliere tranquillamente i dispositivi AmazonBasics e di avere le competenze giuste per poter fare acquisti che non deludano le aspettative.

AmazonBasics: un po’ di storia

Jeff Bezos ha fondato Amazon nel lontano 1994. Inizialmente la piattaforma si proponeva come un negozio in cui si potevano acquistare libri, per poi evolversi in quella che è oggi. Un grandissimo posto in cui si può acquistare qualsiasi genere di dispositivi, dagli alimentari ai mobili, passando ovviamente per libri e tecnologia.

Durante l’evoluzione, Amazon ha fondato il primo dei suoi brand, chiamato . Era il 2009 quando apparvero sulla piattaforma i primi accessori di questa linea. Un modo per vendere elettronica di basso costo di una grande varietà di dispositivi. Cavi, adattatori, alimentatori, prolunghe USB e tanto altro ancora.

Il brand AmazonBasics, così come Amazon, si è però evoluto e oggi integra quasi qualsiasi categoria, dall’albero di Natale alle batterie, passando per i sacchetti per i bisogni dei cani agli asciugamani.

Non solo AmazonBasics

Con il tempo Amazon ha comunque espanso la linea di brand del suo portafoglio prodotti. AmazonBasics rimane per tutti quei prodotti dall’uso semplice e che hanno come unico scopo quello di fornire un vantaggio economico a chi li acquista. Poca spesa, tanta resa, direbbero alcuni. Un brand che non si associa bene però a prodotti per la cura per il corpo, linee di abbigliamento e prodotti alimentari.

Proprio per questo oggi le marche sotto il controllo di Amazon sono tantissime. vende indumenti pregiati per uomo e donna, dall’intimo ai capi tecnici. Per esempio questo set di guanti e cappello invernali oppure questo portafoglio . Anche il brand produce e vende abbigliamento, sia da uomo che per donna, più semplice nelle linee e più economico. Per esempio questi stivaletti da uomo , oppure questo vestito lungo da donna . C’è poi , che produce qualsiasi sorta di alimento in busta. Dalla frutta secca alle spezie, dalla marmellata alle salse da condimento per finire con il caffè. Ci sono poi per i mobili e l’arredamento, per i detersivi, per i prodotti da neonato, per i prodotti destinati agli animali domestici, per l’abbigliamento sportivo, per la cura della persona e tantissimi altri.

Insomma, Amazon non è solo un e-commerce, ma un vero e proprio brand che produce tantissimi prodotti diversi con altri brand sempre sotto il suo controllo.

Acquisto: quali sono le garanzie?

Acquistare un prodotto AmazonBasics non comporta maggiori garanzie rispetto ad altri. Le politiche di reso e supporto sono infatti le medesime di qualsiasi altro prodotto che sia Venduto e Spedito da Amazon. Dunque rimane la possibilità di fare il reso entro 30 giorni dall’acquisto o di sostituire un dispositivo per richiederne un altro uguale ma con diverse dimensioni o colori.

Per scoprire quali e quanti dispositivi esistono sotto marchio AmazonBasics è sufficiente visitare la pagina del brand tramite .

Com’è la qualità dei prodotti AmazonBasics

AmazonBasics ha come scopo principale quello di proporre soluzioni molto economiche e con un prezzo decisamente abbordabile. Che si tratti di ricambi o dispositivi veri e propri, dunque, la qualità è allineata con questo scopo. I materiali sono economici, la qualità costruttiva nella media ma assolvono appieno al loro scopo e talvolta sorprendono. Per esempio la linea audio offre una buona qualità, così come i mouse portatili.

Quando si acquista un prodotto AmazonBasics bisogna sapere ciò a cui si va incontro. Vale la pena dunque riflettere sulla tipologia di utilizzo che si andrà a fare di quel dispositivo. Se è qualcosa da usare per un breve periodo, oppure se si tratta di dispositivi che vanno usati in maniera più intensiva. Per esempio il set di cacciaviti magnetici a cricchetti , disponibile a circa 17 euro, va benissimo per piccoli lavoretti e uso hobbystico. Non è di certo pensato per un utilizzo intensivo in un’officina meccanica.

I migliori dispositivi AmazonBasics

Abbiamo preso in considerazione i dispositivi relativi alla tecnologia, all’uso casalingo e uso da ufficio. AmazonBasics offre anche diverse alternative per quanto riguarda i prodotti per animali e per la camera da letto, che però abbiamo tralasciato in questa guida.

Si tratta di dispositivi in grado di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo ma che possono tornare utili in diverse situazioni.

Come si comportano questi dispositivi AmazonBasics?

La sedia da ufficio risulta ottima per piccoli spazi e per chi necessita di qualcosa di comodo da usare qualche ora al giorno. Ingombri ridotti, ma anche regolazione in altezza e dello schienale per una seduta confortevole.

Il set di cacciaviti e l’attrezzo multifunzionale consentono di poter effettuare tanti piccoli lavoretti con facilità. Il primo in particolare risulta perfetto per poter svitare o avvitare diversi dispositivi, dal monitor ai ventilatori. Il tool è ideale per l’uso in mobilità, da mettere sotto la sella della moto oppure nel borsello della bici.

Zaino e tracolla sono di ottima qualità. Capienti, spaziosi, di buona manifattura, permettono di portare con sé tutto il necessario per la giornata lavorativa o per il week end in viaggio, compreso il portatile. Cerniere solide e robuste e tanta cura nella realizzazione li rendono la scelta ideale per chi cerca funzionalità senza rinunciare a un prezzo basso.

Infine il mouse wireless . Piccolo e pratico, è piccolissimo e può essere portato facilmente ovunque. Funziona grazie al microricevitore incluso nella confezione che va collegato alla porta USB del PC. Si alimenta tramite due batterie mini stilo non incluse nella confezione che offrono una durata di qualche mese.

Altri gadget AmazonBasics

I prodotti AmazonBasics sono ovviamente tantissimi. Impossibile elencarli tutti in un unico articolo ma cerchiamo di dare qualche suggerimento per quanto riguarda i prodotti di consumo. Per esempio il set da ben quarantotto batterie stilo a soli 13,79 euro .

Un altro prodotto molto interessante è senza ombra di dubbio la risma di fogli di carta in formato A4 . Ben 2500 fogli a disposizione per le nostre stampe. Buona qualità, ma anche marchiate con il simbolo “Climate Pledge Friendly”, ovvero l'etichetta che identifica quei prodotti creati con un occhio di riguardo all'ambiente e alla sostenibilità.

In generale le valigie e i divisori a marchio AmazonBasics, che potete trovare tramite , offrono un eccellente rapporto qualità prezzo e tanto spazio. Che si tratti di escursioni, viaggi di qualche giorno o trasferimenti, possono tornare parecchio utili in tantissime occasioni.

E per finire i prodotti per il fitness, . Tantissime alternative valide per allenarsi o praticare sport all'aperto, ma anche tende, palle mediche e tanto altro ancora.