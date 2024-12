Zuppe e frullati semplicissimi con Moulinex: non sporchi niente (-19%)

Un sistema intelligente per fare frullati e cucinare zuppe di ogni gusto. Se questi due preparazioni non sono un optional nella tua cucina, rendi tutto più semplice con la straordinaria Moulinex Easy Soup. Questo piccolo elettrodomestico rende la cottura e la preparazione semplicissima, inoltre sporchi solo questo contenitore ed hai tutto pronto e caldo. Puoi acquistarlo a soli 79,99€ su Amazon con uno sconto del 19% che rende più dolce il prezzo iniziale, aggiungilo ora al carrello.

Moulinex Easy Soup, perché è una rivoluzione in cucina?

La Moulinex Easy Soup è il sistema di cottura e preparazione dedicata al mondo dei frullati e delle zuppe. Se ami deliziarti con queste due soluzioni sia in estate che in inverno, allora questo è l’elettrodomestico che non puoi perdere di vista. È semplice da usare, ti permette di tenere tutto in ordine in cucina ed è anche rapido. Invece di sporcare tagliere, padelle e pentole, metti tutto nel boccale e il gioco è fatto.

Viste le dimensioni compatte lo puoi tenere a pronta disposizione sul bancone della cucina: non sarà d’impiccio. Ma scopriamo come funziona: ha una capacità di 1.2 litri ed è realizzato in acciaio inossidabile. Con 4 programmi di cottura diversi e automatici non ti resta che scegliere quello di cui hai bisogno. Ci mette da 4 ai 25 minuti per creare piatti e bevande deliziose.

Altra funzione chiave di questo prodotto è il mantenimento del caldo. Una volta che ha finito di preparare, la funzione mantiene la temperatura per 40 minuti e si attiva automaticamente al fine di ogni ciclo di cottura per farti trovare la tua zuppa pronta e fumante.

A soli 79,99€ su Amazon, la Moulinex Easy Soup è la soluzione ideale da avere in cucina questo inverno.

