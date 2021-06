ZTE ha appena confermato il debutto prossimo del futuro smartphone Axon avente la selfiecam under display. Probabilmente, si tratterà dell'Axon 30, un device di cui abbiamo molto sentito parlare che non è mai stato rivelato al momento.

ZTE Axon 30: cosa sappiamo?

Nuove informazioni rivelano che la società sta pianificando di lanciare un altro telefono facente parte della serie Axon 30 (dopo il modello Pro e l'Ultra). Questo dispositivo arriverà con una fotocamera celata all'interno dello schermo.

All'inizio della giornata di ieri, il direttore del dipartimento di sperimentazione dei consumatori di ZTE, Lu Qianhao, si è rivolto a Weibo per rivelare che è in lavorazione una nuova versione della fotocamera sotto lo schermo per l'Axon 30. Il device dovrebbe arrivare in un periodo compreso tra il 22 giugno e il 22 luglio.

Al momento, non ci sono informazioni sulle specifiche della versione con fotocamera sotto lo schermo Axon 30. Probabilmente, potrebbe essere dotato di specifiche simili all'Axon 30 Pro e Ultra.

Ricordiamo che questi due gadget sono dotati di un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici. Entrambi sono alimentati dallo Snapdragon 888, godono del supporto fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

L'Axon 30 Pro e l'Axon 30 Ultra hanno uno snapper frontale da 16 megapixel. Il sistema di fotocamere posteriori del modello Pro presenta una main camera da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 64 megapixel, una macro da 5 megapixel e un sensore di sensore di profondità da 2 megapixel. Il modello Ultra ha un obiettivo principale da 64 megapixel con OIS, un obiettivo da 64 megapixel, uno snapper ultrawide da 64 megapixel e un tele periscopico da 8 megapixel con OIS e zoom ottico 5x.

Infine, l'Axon 30 Pro è supportato da una batteria da 4.200 mAh che supporta la ricarica rapida da 55 W. D'altra parte, il modello Ultra ha una batteria più grande da 4.600 mAh con ricarica rapida da 65 W. Restiamo in attesa di saperne di più sul futuro prodotto della line-up.

ZTE

Smartphone