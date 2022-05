ZTE Axon 40 Pro è ufficiale: è il nuovo top di gamma di riferimento?

Assieme all’annuncio di ZTE Axon 40 Ultra, il nuovo top di gamma Android con fotocamera frontale sotto al display, in queste ore la compagnia ha annunciato anche il modello ZTE Axon 40 Pro con un design ugualmente di primissimo livello ma inevitabilmente con qualche specifica “inferiore” per non rubare la scena al modello Axon 40 Ultra.

In ogni caso il nuovo device di ZTE si mostra a tutti gli effetti come un terminale Android di fascia alta con un hardware valido e un design molto curato.

ZTE Axon 40 Pro: design e caratteristiche

Il device si mostra con bel pannello OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP e sensore di impronte integrato. Manca la fotocamera frontale nascosta sotto al display, che invece troviamo sul modello Axon 40 Ultra, ma in questo caso è presente il supporto alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz rispetto a quella da 120 Hz del fratello Ultra.

Posteriormente la fotocamera quadrupla ruota attorno a un sensore principale da 108 MP con apertura f/1.89 al cui fianco trovano posto un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120°, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. L’hardware è gestito dal potete Qualcomm Snapdragon 870 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio UFS 3.1, mentre per quanto riguarda l’autonomia è presente una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W su cavo e Android 12 con la personalizzazione MyOS 12.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, luminosità massima di 1000 nit, copertura del 100% della gamma colore DCI-P3 e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP con apertura f/1.89 e flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120°, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Dimensioni: 162.9 × 72.9 × 8.46 mm;

Peso: 199 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 66W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione MyOS 12.

Prezzo e disponibilità

In attesa di conoscere i prezzi e la disponibilità del device per la versione globale, lo smartphone sarà disponibile in Cina da questo venerdì ai seguenti prezzi:

8+256 GB a circa 420 euro al cambio;

12+256 GB a circa 460 euro al cambio;

12+512 GB a circa 540 euro al cambio.

