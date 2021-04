ZTE si sta preparando per il lancio della sua gamma di flagship facenti parte della serie Axon 30 di punta. Ora, la società ha condiviso un nuovo poster che illustra un’immagine promozionale del prodotto e anticipa la tecnologia alla base del sensore di immagine ausiliario insieme al sistema di telecamere Trinity Triple presenti nella back cover.

ZTE Axon 30: fotocamere incredibili

Per chi non lo sapesse, la configurazione della tripla fotocamera Trinity è il nome del modulo della fotocamera posteriore dell’Axon 30 Pro. Tutti e tre i sensori sono snapper di fascia alta dotati di lenti da 64 megapixel. In altre parole, il sistema di telecamere ha una somma totale di quasi 200 megapixel sul retro. Guardando il poster dell’immagine promozionale, si può osservare che ci sarà una quarta ottica speciale sulla back cover.

Mentre i tre obiettivi prominenti sono il sistema di telecamere Trinity Triple, il quarto sensore sembra essere una lente ausiliaria per il supporto. Sfortunatamente, la funzione di questo obiettivo è attualmente sconosciuto, anche se è probabile che sia un macro o prodotto per gli scatti in bianco e nero. Tuttavia, questa è solo una speculazione, quindi vi invitiamo a prenderla “con un pizzico di sale” e dovremo aspettare un annuncio ufficiale da parte dell’azienda o ulteriori teaser per saperlo con certezza.

Al momento, la società deve ancora rivelare un annuncio o una data di lancio per la sua imminente gamma di telefoni di qualità premium. Tuttavia, avevamo segnalato una possibile data di lancio del 30 aprile 2021. Anche i dettagli più fini riguardanti il ​​dispositivo sono sconosciuti, ma è probabile che sia dotato di hardware di prima qualità come il processore Qualcomm Snapdragon 888. Quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili nuovi dettagli.

