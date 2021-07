ZTE ha appena rilasciato un nuovo update per il suo ultimo flagship, l'Axon 30 Ultra (versione globale) ma c'è un particolare: dovrete scaricarlo manualmente.

ZTE Axon 30 Ultra: cosa sappiamo del nuovo update OTA?

L'Axon 30 Ultra è stato rilasciato per i mercati globali a maggio. Oggi la compagnia cinese ha dichiarato che sta lanciando un aggiornamento per il telefono, ma c'è un grosso problema in merito a ciò.

Secondo un tweet di ZTE Device (@ZTEDevice), l'aggiornamento è disponibile per il download dal suo sito Web ufficiale. Non viene menzionato alcun update via OTA, quindi è lecito ritenere che un download manuale sarà l'unico modo per ottenere il software in questione.

More about this update:

1. Provides the latest version of Google security patch.

2. Updates bootup logo and animation.

3. Fixes other issues to improve system stability. — ZTE Device (@ZTEDevice) July 21, 2021

Il sito web chiederà agli utenti di scegliere la propria regione: SEE e non SEE. Indipendentemente dall'area di provenienza, la dimensione del firmware è di 2,8 GB.

Il registro delle modifiche pubblicato da ZTE menziona l'ultima versione della patch di sicurezza di Google, aggiornamenti al logo e all'animazione di avvio e correzioni vari a numerosi problemi accorsi in questi mesi e volti a migliorare la stabilità del sistema.

Giusto come “remind me“, l'Axon 30 Ultra ha un display curvo da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. C'è un foro centrale che ospita una fotocamera frontale da 16 MP. il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 888 e viene fornito con fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Ci sono tre fotocamere da 64 MP sulla back cover: una è quella principale, la seconda è una ultra-wode e la terza è un teleobiettivo da 8 MP. Non di meno, il device racchiude una batteria da 4600 mAh e supporta la ricarica rapida da 66 W.

