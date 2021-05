In queste ore sono emersi i prezzi ufficiali per il mercato globale relativi al nuovo ZTE Axon 30 Ultra. Non di meno, sappiamo che i preordini inizieranno alla fine di questo mese.

ZTE Axon 30 Ultra: cosa sappiamo?

ZTE ha annunciato il nuovo Axon 30 Ultra all'inizio di questo mese in Cina. Il telefono di punta è dotato di specifiche di prim'ordine come un grande display AMOLED, il chipset mobile Snapdragon 888, una fotocamera quadrupla da 64 megapixel e una grande batteria con funzionalità di ricarica rapida.

I preordini di ZTE Axon 30 Ultra inizieranno il 27 maggio attraverso il sito ufficiale di ZTE. Sarà disponibile in due opzioni: una da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e una da 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Hanno un prezzo di $ 749 e $ 849.

I clienti che preordineranno l'Axon 30 Ultra riceveranno un paio di ZTE LiveBuds gratuite che hanno un costo di $ 39. Le vendite dello smartphone inizieranno il 4 giugno.

L'Axon 30 Ultra ha un display AMOLED da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un rapporto di aspetto 20: 9. Il display del telefono è integrato con uno scanner di impronte digitali ed è schermato da Gorilla Glass 5.

La piattaforma mobile Snapdragon 888 alimenta il terminale. In Cina, il telefono viene fornito con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5. L'azienda offre agli utenti fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Sul lato anteriore dell'Axon 30 Ultra c'è una fotocamera selfie da 16 megapixel. Il suo sistema di fotocamera posteriore comprende un sensore principale da 64 megapixel, un obiettivo ultra-wide da 64 megapixel, uno sparatutto ultrawide da 64 megapixel con un FOV di 120 gradi e un teleobiettivo da 8 megapixel.

Il telefono ha una batteria da 4.600 mAh che supporta la ricarica rapida da 66 W. Infine, è disponibile in più colorazioni: nero, bianco, blu e marrone chiaro. Tuttavia, sembra che soltanto la variante nera potrà essere acquistata a livello globale.

