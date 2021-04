Il lancio globale dello ZTE Axon 30 Ultra è previsto per il mese di maggio 2021; di fatto, quando lo smartphone è stato annunciato questo mese, il produttore ha confermato che l’ammiraglia sarebbe stata rilasciata globalmente in tutti i mercati. Tuttavia, non ha mai rilasciato una data in merito. Adesso, un nuovo banner pubblicitario apparso sul sito Web globale di ZTE ha rivelato quando arriverà il terminale.

ZTE Axon 30 Ultra: il lancio globale sarà a maggio

Avevamo pensato che il super flagship di ZTE sarebbe arrivato in commercio molto più tardi, ma sorprendentemente, il sito Web globale ha rivelato che il prodotto riceverà una versione globale il mese prossimo. Sfortunatamente, la data specifica non è stata rivelata.

Giusto come “remind me”, Axon 30 Ultra ha uno schermo AMOLED curvo da 6,67 pollici con un foro centrale per la fotocamera frontale. Il display ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, HDR10 +, ed è coperto da un vetro Gorilla Glass 5.

C’è un processore Snapdragon 888 accoppiato con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Ci sono quattro fotocamere sul retro del telefono: è presente una lente principale da 64 MP con OIS e PDAF, una seconda camera da 64 MP, un’ultra grandangolare da 64 MP e un’ottica con teleobiettivo da 8 MP. Lo snapper frontale è un sensore da 16 MP.

Non di meno, il terminale ha una capacità della batteria di 4600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W e la ricarica rapida 4+. Altre caratteristiche sono speaker stereo, uno scanner di impronte digitali in-display, il modulo Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2. Funziona con MyOS basato su Android 11 pronto all’uso. Non ci resta che aspettare che arrivi anche da noi così da poter toccare con mano la potenza dell’incredibile modulo fotografico tanto osannato dalla compagnia. Curiosi?

ZTE

Smartphone