Oggi è appena stata rivelata ufficialmente la data di lancio del futuro ZTE Axon 30 5G, il secondo dispositivo con selfiecam under display, con le specifiche complete a correlazione del tutto.

ZTE Axon 30 5G: cosa sappiamo?

Oggi, il marchio cinese ZTE ha confermato che annuncerà l'Axon 30 5G con la fotocamera selfie sullo schermo di seconda generazione alle 19:00 (ora locale) del 27 luglio in Cina. Come dice il moniker, questo sarà l'erede dell'Axon 20 5G, telefono che ha debuttato a settembre 2020 come il primo device in assoluto con una fotocamera in-display.

Ora, un nuovo smartphone del marchio avente numero di modello A2232 è emerso con tutte le sue specifiche all'interno del database del sito di certificazione cinese TENAA. Questo telefono sembra essere il prossimo Axon 30 5G.

Il poster ufficiale rilasciato dalla compagnia mostra il flagship più colorazioni: nero, bianco, blu. Non di meno, si vede quella che sembra essere un'edizione con back cover in pelle. La parte anteriore del telefono è priva di tacca o perforazione poiché la fotocamera selfie è incorporata sotto lo schermo.

Nell'angolo in alto a sinistra della parte posteriore del telefono sono visibili due anelli della fotocamera. L'anello superiore sembra mostrare una fotocamera principale da 64 megapixel, mentre i tre obiettivi ausiliari sono posizionati all'interno dell'anello inferiore.

Il prodotto dovrebbe avere dimensioni di 170,2 x 77,8 x 7,8 mm e pare che peserà 190 grammi. Sfoggerà un enorme schermo OLED da 6,92 pollici con risoluzione di 1080 x 2460 pixel. Oltre alla fotocamera in-display da 16 megapixel, lo schermo sarà dotato di uno scanner per le impronte digitali.

Pare che questo verrà alimentato da un processore octa-core da 3,2 GHz; si dice che il SoC in questione sia lo Snapdragon 870. È supportato da una batteria da 4.100 mAh che probabilmente supporterà la ricarica rapida da 55 W. Il telefono dovrebbe arrivare in varianti di RAM come 6 GB, 8 GB e 12 GB e storage per l'archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB.

