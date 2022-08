ZONA DAZN su Sky risulta come secondo dispositivo? La risposta ufficiale

DAZN, come promesso, ha introdotto due nuovi piani di abbonamento per fermare la condivisione degli account. Una pratica che sta cercando di bloccare anche Netflix, il colosso dello streaming on demand.

Il piano DAZN Plus prevede la condivisione contemporanea dei contenuti fino a un massimo di 6 dispositivi. 2 devono essere collegati alla stessa rete WiFi, mentre gli altri 4 in mobilità. Quindi il vantaggio è che si possono avere più connessioni contemporaneamente per vedere la Serie A TIM.

Il piano DAZN Standard, invece, prevede la condivisione solo con 2 dispositivi collegati alla stessa rete WiFi. Questo è l’ideale per chi non viaggia molto ed è solo lui in famiglia che ama lo sport e vuole vedere tutte le partite della Serie A TIM in esclusiva.

È chiaro perciò che sia in un caso che nell’altro, se si vuole vedere anche ZONA DAZN su Sky nasce un dubbio: viene considerato come un secondo dispositivo collegato alla rete WiFi di casa? Su internet gli utenti si sono sbizzarriti con le ipotesi dando le risposte più fantasiose su forum e community, ma per nostra fortuna esiste una risposta ufficiale.

ZONA DAZN su Sky è un secondo dispositivo

Iniziamo col chiarire che Zona DAZN è un canale a pagamento creato per garantire la visione di contenuti sportivi, tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva e contenuti originali, su Sky. Ciò è stato possibile solo da quest’anno dopo il recente accordo con Sky, essendosi conclusa l’esclusiva con TIMVISION:

Il canale ZONA DAZN avrà un costo mensile pari a €5, oltre al prezzo dell’abbonamento.

Ora, il dubbio di molti è se questo canale venga considerato come un dispositivo tra quelli disponibili nel piano di abbonamento. La risposta è semplice. In pratica, se hai già collegati 6 dispositivi dovrai rimuoverne uno dal piano DAZN Plus per aggiungere ZONA DAZN. Ecco la risposta ufficiale che si trova nei Termini e Condizioni consultabili sul sito:

Qualora l’utente sia abbonato al Servizio DAZN Plus e abbia attivato l’Opzione, il dispositivo dal quale si accede alla visione dei Contenuti tramite il canale ZONA DAZN sarà sempre considerato come uno dei sei dispositivi associabili al proprio account. Nel caso in cui l’utente abbia già sei dispositivi associati al proprio account, l’attivazione dell’Opzione comporterà la dissociazione di uno dei tali dispositivi. In caso di visione dei Contenuti dal predetto dispositivo, l’utente avrà diritto di utilizzare in contemporanea, per fruire del Servizio DAZN PLUS, unicamente un altro dispositivo tra quelli associati (per un totale complessivo di due dispositivi utilizzabili contemporaneamente, compreso quello con cui accede al canale ZONA DAZN), anche se non connesso alla propria rete internet domestica (cavo o wi-fi: fibra, xDSL; FWA).

In altre parole, questo canale satellitare presente su Sky risulterà come uno dei 2 o 6 normali dispositivi che puoi registrare sul tuo abbonamento sottoscritto. Ora hai le idee chiare per decidere quale dei due abbonamenti scegliere se vuoi aggiungere anche questo canale speciale.

