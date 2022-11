Zelda Tears of The Kingdom, adesso puoi prenotarlo su Amazon

Il lancio è previsto il 12 maggio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch, ma su Amazon sono stati ufficialmente aperti i pre-ordini di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Puoi aggiungere al carrello il nuovo capitolo della serie, sequel di Breath of the Wild, e assicurartelo al prezzo migliore del lancio. Sarai libero di disdire la tua prenotazione prima del Day One senza costi aggiuntivi.

Pre-order Zelda Tears of The Kingdom: assicurati il tuo posto al fianco di Link

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom è il sequel di Zelda Breath of The Wild, gioco dell’anno 2017 e uno dei capitoli della serie più amati di sempre. In questa nuova avventura, Link si sposterà anche sui cieli che dominano le vaste terre di Hyrule, dandoci una nuova prospettiva su una saga che ha fatto la storia dei videogiochi.

Riprendendo la struttura di gioco open world del predecessore, Tears of The Kingdom punta anche ad arricchire il tutto con diverse novità, pensate per sfruttare le caratteristiche di Nintendo Switch.

Annunciato per la prima volta nel 2019, il titolo ufficiale del gioco è stato svelato solo lo scorso settembre, nel corso di un Nintendo Direct dedicato in cui è stata confermata anche l’attesa data di uscita: il 23 maggio 2023. Per averlo al Day One, prenotalo adesso su Amazon: avrai sempre il prezzo minimo garantito.

