Zelda Tears of the Kingdom è l'atteso sequel di BOTW: la data di uscita

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il nome ufficiale del sequel di Breath of the Wild, in lavorazione in esclusiva per Nintendo Switch. Lo ha svelato la compagnia giapponese nell’ultimo Nintendo Direct, insieme a un trailer e all’attesa data di uscita.

Scopriamo quindi che Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile dal 12 maggio 2023. Qui sopra, il video che è stato presentato per l’occasione.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: ecco l’atteso seguito di uno dei giochi più belli di sempre

Il gioco era inizialmente noto semplicemente come “Seguito di Breath of the Wild“: l’intenzione, stando alle parole di Nintendo, era quella di non voler svelare troppi dettagli sulla trama, che evidentemente si trovano nel titolo.

Tears of the Kingdom, ha spiegato la compagnia giapponese, è nato dall’idea di alcuni DLC per il primo capitolo, che si sono espanse fino a trasformarsi in un vero e proprio gioco completo.

Lo storico protagonista, Link, avrà nuovi poteri a sua disposizione e alcuni di questi saranno basati sulla verticalità, inclusa la possibilità di passare verso l’alto attraverso oggetti solidi o di cambiare posizione mentre si è in caduta libera.

Nintendo ha fatto sapere che il tono di questo gioco sarà un po’ cupo rispetto al predecessore. Possiamo dire quindi che Tears of the Kingdom punta ad essere rispetto Breath of the Wild ciò che Majora’s Mask è stato per Ocarina of Time.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.