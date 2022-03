Zelda Breath of The Wild 2 è stato rinviato: la nuova data di uscita

Con un video pubblicato tramite i propri canali social, Eiji Aonuma, producer della serie, ha annunciato il rinvio della data di uscita di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2.

Nel suo messaggio rivolto ai fan, lo sviluppatore giapponese si è scusato prima di tutto per l'attesa, annunciando che adesso l'obiettivo è lanciare il gioco durante la primavera 2023, naturalmente in esclusiva per Nintendo Switch.

Zelda Breath of The Wild 2 rinviato: il messaggio dello sviluppatore

Queste le parole di Eiji Aonuma, che trovate anche nel video qui sopra:

“Ciao a tutti. Sono Eiji Aonuma, il producer della serie The Legend of Zelda. Vorrei condividere con voi un aggiornamento sull'uscita prevista del seguito di The Legend of Zelda Breath of The Wild. In precedenza, avevamo annunciato che prevedevamo di pubblicare il gioco nel 2022. Tuttavia, abbiamo deciso di dedicare ancora un po' di tempo al suo sviluppo, posticipando l'uscita del titolo alla primavera del 2023. A tutti coloro che non vedevano l'ora di giocarci quest'anno, le nostre più sentite scuse”.

Il producer nipponico si concentra poi anche su alcuni aspetti della produzione:

“Come già annunciato, in questo seguito l'avventura non si svolgerà più solo sulla terraferma, come nel gioco precedente, ma anche su nel cielo. E questa non è l'unica, grande novità. Troverete anche tante altre sorprese, inclusi nuovi incontri ed elementi inediti del gameplay. L'intero team di sviluppo sta lavorando con grande passione per rendere questo titolo un'esperienza speciale. Pertanto, vi preghiamo di avere ancora un po' di pazienza.”

The Legend of Zelda Breath of The Wild 2, titolo provvisorio, è il seguito diretto del capolavoro lanciato su Nintendo Wii U e Switch nel 2017. Il nome ufficiale non è stato ancora comunicato per evitare spoiler sulla trama del primo capitolo, dal quale riprenderanno le vicende. Il lancio è ora atteso dunque nella primavera 2023 su Nintendo Switch.