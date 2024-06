Zanzare? Addio con la RACCHETTA a 18€ (funziona anche come lampada!)

Con il caldo sono ritornati gli sciami di zanzare? Nessun problema! La racchetta elettrica di VEGREM, disponibile sia in colorazione blu che bianca, crolla di prezzo su Amazon. Il suo costo iniziale di 25,99€ è un brutto ricordo dato che ora la pagherai solo 18,69€! Scopriamo, ora, tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della racchetta elettrica

Parliamo innanzitutto della sicurezza di questo prodotto, con una griglia protettiva a tre strati e di doppi interruttori che proteggono le mani dall’alta tensione, rendendola sicura da usare anche in presenza di bambini.

Con un potente shock ad alta tensione da 4000V, la racchetta elimina istantaneamente qualsiasi zanzara volante, garantendo così un’efficacia immediata. Ma la vera chicca è la modalità di attrazione per zanzare che utilizza una luce speciale che attira gli insetti mentre la racchetta si ricarica.

Un’altra caratteristica utile è la luce LED integrata, che permette di mirare con precisione alle zanzare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa funzionalità rende la racchetta estremamente pratica sia per l’uso interno che per quello esterno, permettendoti di eliminare le zanzare in casa, in giardino, in campeggio e ovunque tu vada.

La sua batteria è ricaricabile ed è davvero longeva grazie alla capienza da 1200mAh, ricaricandosi attraverso la base USB che offre una ricarica rapida e semplice tramite qualsiasi alimentatore.

Questa è davvero la soluzione definitiva per chi è stanco di zanzare fastidiose che disturbano le serate all’aperto o il sonno notturno. Prendi la racchetta elettrica per soli 18,69€! Si tratta di un ottimo prezzo se pensiamo che quello di listino si attesta sui 25,99€.