Zaino termico da 23 litri, perfetto per campeggio, spiaggia o pic nic, in offerta Amazon

Uno zaino termico perfetto per portarsi cibo e bevande dove vuoi senza temere il caldo estivo o, in futuro, il freddo invernale. Questa soluzione da 23 litri in offerta su Amazon a 20,99 euro sarà la tua nuova compagna di viaggio per picnic, spiaggia, campeggio, gite all’aperto, escursionismo e qualsiasi cosa ti venga in mente.

Le caratteristiche dello zaino termico

Questo zaino è fatto di tessuti resistenti e nylon, pensato dunque per resistere a qualsiasi situazione e durare nel tempo. Robusto sì, ma anche leggero, è perfetto da portare sempre con sé e le cerniere di alta qualità ti garantiscono una chiusura facile e senza intoppi.

L’isolamento ad alta densità e la fodera a tenuta stagna lavorano insieme per mantenere il cibo caldo o freddo fino a 16 ore, soprattutto se utilizzi impacchi di ghiaccio. Potrai finalmente immaginare un picnic al parco una giornata in spiaggia con bevande fresche e snack perfettamente conservati.

Con una capacità di 33 lattine (330 ml), offre spazio sufficiente per pasti, lattine, bevande in bottiglia, snack e altre necessità. Il design elegante e multifunzionale lo rende utilizzabile per diversi scopi.

Rendi tue giornate all’aperto più comode e organizzate con lo zaino termico frigo da 23L. Aggiungilo subito al carrello e pagalo soltanto 20,99 euro.