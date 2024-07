Zaino piccolo per voli Ryanair in offerta: compatto ma funzionale, ti salva le vacanze

Oggi Amazon propone un ottimo zaino con le dimensioni perfette per i voli Ryanair ad un prezzo davvero interessante. Se sei veloce (l’offerta è a tempo), lo paghi solo 31€ invece di oltre 40€. Decisamente niente male.

Hai già prenotato i voli per le vacanze? Le offerte delle low-cost sono assurdamente competitive e hai ancora tempo per trovare voli verso Parigi o Berlino a meno di 40€. L’unico inconveniente? Ormai nel biglietto base sono inclusi sempre meno perk: perfino il trolley da portare in cabina è diventato un lusso da acquistare a parte. Funziona così su Ryanair, Easyjet, WizAir e molte altre: senza pagare, puoi portare a bordo solo uno bagaglio a mano piccolo, quanto basta per starci nel vano sotto al sedile.

La buona notizia è che ormai esistono davvero tantissime soluzioni praticissime che non ti faranno rimpiangere la valigia. La nostra scelta preferita? Gli zaini valigia: si mettono in spalla, ma si aprono orizzontalmente, in modo da disporre i tuoi vestiti e accessori senza paura di spiegazzarli.

La soluzione del brand Klostain che ti proponiamo oggi misura esattamente 40x20x25 cm, per una capienza di 20L. Più che sufficiente per un weekend fuori porta verso la tua destinazione preferita. Ha anche una comodissima tasca pensata per ospitare un tablet oppure un laptop di massimo 14 pollici. Con una dimensione di soli 40x20x25, questo zaino non è perfetto solo per Ryanair, ma per pressoché ogni altra compagnia aerea: EasyJet, New Easyjet, British Airways, Qantas, Etihad e via dicendo.

La tasca principale ha addirittura un’area a parte per riporre gli oggetti umidi o bagnati. Insomma, se non hai avuto tempo di fare il bucato dopo una bella corsetta mattutina, non dovrai preoccuparti di sporcare anche gli altri indumenti. Non mancano nemmeno due tasche laterali, comodissime per ospitare mini-ombrello e borraccia. Cosa aspetti? Acquistalo subito per averlo ad un prezzo incredibilmente conveniente!