Zaino per Ryanair 40x20x25 a 25€: il bagaglio che imbarchi GRATIS, finalmente

Lo zaino per Ryanair (e altre compagnie) con misure di 40X20X25 centimetri è una genialata e risolve un grosso problema. Infatti, per anni le compagnie aeree low cost sono riuscite a guadagnare tantissimo dalle prenotazioni addebitando costi esorbitanti per l’imbarco dei propri bagagli. Ormai, neanche il piccolo trolley da cabina si può imbarcare gratuitamente. In questo modo, i poveri passeggeri vedono i costi finali della loro prenotazione, inizialmente molto economica, lievitare a dismisura.

Con questa soluzione incredibile, concepita proprio per evitare questo spiacevole inconveniente, avrai la possibilità di imbarcare i tuoi effetti personali senza spendere un centesimo in più. Infatti, questa borsa entra perfettamente nelle misure consentite per la “borsa piccola“, che si può portare a bordo senza alcun costo aggiuntivo. Capiente, spaziosa e studiata per essere come una piccola valigia, con un po’ di organizzazione al suo interno potrai metterci letteralmente di tutto. Completa adesso il tuo ordine su Amazon per averla 25,99€ appena e dimentica i costi extra quando viaggi in aereo.

Quello che posso confermare è che questa soluzione funziona davvero! La sfrutto ormai da un paio di anni perché ero stufa di spendere poche decine di euro per il mio biglietto e praticamente il doppio per portare a bordo qualche vestito. Sono riuscita a stare fuori più di una settimana, semplicemente utilizzando questo bagaglio speciale. Fra l’altro, il grosso vantaggio è quello di averlo con te durante ogni momento del viaggio: sarà sempre sotto controllo e, dopo l’atterraggio, eviterai fastidiose attese per il ritiro del bagaglio.

Ricapitolando, lo zaino per Ryanair e per altre compagnie aeree low cost è la soluzione perfetta per non pagare costi aggiuntivi grazie alle sue dimensioni specifiche di 40×20×25 cm. Un prodotto geniale, che puoi prendere da Amazon a 25,99€ appena semplicemente completando rapidamente il tuo ordine.

Le spedizioni sono veloci e gratis, grazie ai Servizi Prime. Fai in fretta: essendo periodo di vacanze le scorte a disposizione sono ormai pochissime.