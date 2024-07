Zaino da Trekking Unisex da 28 LITRI in MEGA SCONTO per i Prime Day (-43%)

Il bello degli Amazon Prime Day 2024 è che le offerte spaziano tra ogni genere di prodotto: ti abbiamo raccontato di LEGO, videogiochi, smartphone, tablet, PC, barbecue, oggetti per il fai-da-te e adesso perché non segnalarti anche un ottimo zaino da trekking unisex del marchio Ferrino, con capacità da 28 litri, che puoi acquistare a soli 85,40 euro invece di 149,90.

Ti ricordiamo anche in questo caso che l’offerta è riservata agli utenti Amazon Prime e se non sei iscritto puoi avere una prova di 30 giorni qui.

Le caratteristiche di questo zaino da trekking in offerta

Il Ferrino Finisterre 28 è lo zaino perfetto se sei un appassionato di escursionismo. Lo zaino è stato pensato infatti per soddisfare le esigenze degli escursionisti più esperti, offrendo un profilo lineare e tutte le dotazioni necessarie.

Il suo schienale a rete tesa garantisce una ventilazione eccellente facendoti dimenticare il fastidio del sudore accumulato sulla schiena che sarà asciutta anche durante le escursioni più impegnativo. Il Finisterre 28 offre inoltre un accesso inferiore al corpo principale dello zaino, rendendo facile raggiungere i tuoi oggetti.

Un separatore interno ti permette invece di organizzare meglio il tuo equipaggiamento, tenendo tutto in ordine e a portata di mano. Con sette tasche a disposizione, questo zaino offre ampio spazio per tutti i tuoi attrezzi che si tratti di borracce, giacche di riserva o quel che vuoi, ci sarà posto per tutto.

Chiudiamo con altri due dettagli interessanti: il sistema RECCO di ricerca integrato che permette ai soccorritori di localizzarti in caso di emergenza e il coprizaino incluso, perfetto per proteggere il tuo zaino e il suo contenuto dalle intemperie.

Un compagno affidabile per le tue avventure: acquista il Ferrino Finisterre 28 in offerta a soli 85,40 euro invece di 149,90.