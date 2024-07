Zaino da escursione Solomon, prezzo da outlet: su Amazon risparmi 30€

Il Salomon Trailblazer 30 è uno zaino da 30 litri perfetto per attività all’aperto come escursionismo, ciclismo e campeggio. Con un design minimalista e leggero, offre comfort e praticità senza compromettere lo stile. Il prezzo è estremamente interessante: oggi è in offerta su Amazon a soli 66,99€, con un risparmio di poco meno di 30€ sul suo normale prezzo di listino.

Allo stesso prezzo, è disponibile anche la versione blu. Sono disponibili anche due modelli con design leggermente diverso – nella colorazione nero e verde oliva – con una scontistica leggermente meno aggressiva. Salomon non richiede davvero presentazioni: è di gran lunga il più apprezzato brand nel mondo degli articoli per le attività outdoor (soprattutto per il trekking).

La struttura include un sistema di imbracatura 3D che garantisce un’aderenza sicura e riduce il movimento dello zaino durante l’attività. Gli spallacci, la cintura lombare imbottita e le cinghie di compressione contribuiscono a mantenere il carico stabile e vicino al corpo, migliorando il comfort durante l’uso prolungato.

Lo zaino è realizzato con materiali leggeri e resistenti, come il poliestere, che offrono durabilità e rapida asciugatura. Nonostante il peso ridotto, circa 552 grammi, lo zaino è robusto e capace di trasportare tutto il necessario grazie alle numerose tasche, inclusa una tasca interna per una sacca idrica fino a 2 litri, e due tasche laterali elastiche per bottiglie d’acqua.

È estremamente versatile: questo ottimo zaino è adatto sia per le escursioni in montagna che per l’uso quotidiano in città. Il design ergonomico con spallacci imbottiti e schienale ventilato assicura un’ottima distribuzione del peso, riducendo l’affaticamento durante lunghe giornate di utilizzo. A questo prezzo, è un’occasione da non farsi assolutamente scappare: acquistalo subito per averlo con uno sconto del 29%.