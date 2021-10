YouTube vuole che finiate di vedere i video in sospeso

YouTube ha appena aggiunto la funzione “Continua a guardare” per riprendere i video non finiti sul telefono degli utenti. Insomma, un'altra feature palesemente ripresa da Netflix, per dire.

YouTube introduce il “Continua a guardare” su device mobili

Il noto servizio di streaming video on demand di Google ha un elegante mini-player sul Web che ora viene utilizzato per consentire agli utenti di “Continuare a guardare” rapidamente i video dal telefono e da altri dispositivi.

Se state guardando qualcosa e uscite da YouTube per Android o iOS, l'apertura di YouTube sul Web visualizzerà quel video nell'angolo in basso a destra. Il mini-player è in coda per circa un secondo prima della messa in pausa. Al posto del nome del canale, sotto il titolo del video viene visualizzato “Continua a guardare“. Toccando il pulsante di riproduzione si avvierà automaticamente nella visualizzazione ridotta, mentre con un click si aprirà l'intera pagina del video.

Questa semplice funzione di continuità funziona anche se avete messo in pausa ciò che state guardando su YouTube per Android TV e presumibilmente su altri televisori.

I colleghi di 9to5Google hanno individuato questa funzionalità per la prima volta all'inizio della settimana scorssa, ma ora più utenti la stanno vedendo sui propri terminali. Ovviamente occorre aver effettuato l'accesso allo stesso account Google per la sincronizzazione della cronologia.

È una feature decisamente più veloce che andare nell pagina “Libreria” e controllare la sezione “Cronologia” o dover aggiungere manualmente un video in “Guarda più tardi“. Questa capacità di continuità ricorda in qualche modo la capacità di vedere “Schede da altri dispositivi” in Chrome o le serie TV in pausa su Netflix.