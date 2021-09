Apparentemente l'era di YouTube è minacciata dall'avvento di TikTok e del suo formato di brevi video. Questo è quanto si evince da un recente rapporto della società di analisi delle app App Annie. Negli Stati Uniti, l'app di ByteDance è stata confrontata per la prima volta con YouTube nell'agosto dello scorso anno e, a partire da giugno 2021, i suoi utenti hanno guardato oltre 24 ore di contenuti al mese, un numero leggermente più elevato delle 22 ore e 40 minuti che si è registrato sulla piattaforma video di Google. Nel Regno Unito, la differenza è ancora più impressionante. Secondo il rapporto tramite The Verge, TikTok ha superato YouTube a maggio dello scorso anno e, secondo quanto riferito, gli utenti ora guardano quasi 26 ore di contenuti al mese, rispetto a meno di 16 su YouTube.

TikTok sta superando YouTube: come andrà a finire?

Le cifre includono solo le visualizzazioni su device Android. Tuttavia, potrebbero non essere rappresentative degli utenti mobili nel loro insieme ma, ad ogni modo, sono sufficienti per mostrare l'impressionante ascesa di TikTok in pochi anni. Questo è un dato ancora più impressionante se teniamo presente che c'è un limite di tre minuti per tutti i video presenti sulla piattaforma.

Il formato preferito degli utenti di YouTube di solito dura circa 10 minuti. La crescita è ancora più impressionante se prendiamo in considerazione il 2020. Durante l'ultimo anno, TikTok ha dovuto affrontare continue minacce. È stato quasi bandito negli Stati Uniti in mezzo a negoziati caotici durante l'amministrazione Trump. Ora, apparentemente la crisi sembra essere finita, poiché il nuovo presidente Biden ha revocato gli ordini esecutivi di Trump.

YouTube, è ancora avanti nel tempo speso in generale. Naturalmente, l'azienda ha ancora una base più solida con oltre due miliardi di utenti. Nel frattempo, TikTok sta tagliando il traguardo dei 700 milioni di utenti. Inoltre, escludendo i clienti su iOS e gli utenti dell'app ribattezzata Douyin in Cina, YouTube è ancora il numero uno in termini di tempo trascorso su smartphone Android. Questo accade quando prendiamo la categoria “App di social e intrattenimento”. Lì, TikTok si trova al numero cinque dietro tre app di Facebook: Facebook, WhatsApp e Instagram.

Inoltre, gli utenti stanno spendendo più soldi su YouTube che su TikTok sia su iOS che su Android in tutto il mondo (ad eccezione degli utenti Android cinesi), secondo quanto riportato da The Verge.

