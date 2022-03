Su YouTube arrivano serie TV, film e programmi TV gratis

YouTube ha da poco annunciato sul suo blog ufficiale che gli utenti potranno guardare intere stagioni di serie TV e programmi TV e anche film gratuitamente con annunci pubblicitari. Una notizia che sta facendo tremare i colossi dello streaming on demand come Netflix, Apple TV e Disney+.

Proprio qualche settimana fa vi avevamo parlato di Disney+ al lavoro su una formula di abbonamento più economica, ma con pubblicità, per aumentare gli iscritti. Ora a fare il suo debutto offrendo contenuti interessanti senza chiedere un centesimo è YouTube.

Peccato però che questa formula, attualmente, è disponibile solo per gli spettatori statunitensi che, stando ai dati Nielsen, contano oltre 135 milioni di utenti connessi. La speranza è che questo nuovo servizio possa essere un giorno reso disponibile anche per gli utenti italiani.

YouTube introduce programmi e serie TV oltre ai film

In sostanza, aggiungendo questa novità, YouTube sembra stia tastando il terreno per entrare anche nel settore vero e proprio dello streaming on demand. Ecco cosa ha dichiarato la società sul suo blog in una nota ufficiale:

YouTube è in prima linea nel passaggio dei consumatori alle visualizzazioni CTV come la principale piattaforma di streaming supportata da pubblicità con i contenuti che le persone apprezzano e i creatori che amano. E ora gli spettatori statunitensi per la prima volta potranno guardare gratuitamente intere stagioni di programmi TV su YouTube con annunci. Ora puoi trasmettere in streaming quasi 4.000 episodi dei tuoi programmi TV preferiti, inclusi Hell's Kitchen, Andromeda, Heartland e altri.

Non solo, ma YouTube ha alzato la posta in gioco inserendo a catalogo anche film importanti. Questi, come le serie TV e i programmi TV, saranno disponibili agli spettatori statunitensi gratuitamente con annunci pubblicitari. Una soluzione forte che potrebbe impattare con il mondo dello streaming on demand:

YouTube – si legge nella nota – ha anche oltre 1.500 film di Disney Media & Entertainment Distribution, Warner Bros., Paramount Pictures, Lionsgate, FilmRise e altri. I nuovi titoli di marzo includono Gone in Sixty Seconds, Runaway Bride e Legally Blonde, che ora sono disponibili per lo streaming gratuitamente con annunci pubblicitari.

Insomma, questa novità sta suscitando davvero interesse tra gli utenti, ma anche abbastanza timore tra i concorrenti. Netflix, Disney+, Apple TV e altri forse dovranno pensare a qualche soluzione per ammortizzare il colpo. E onestamente, l'aumento prezzi di Netflix, attuato proprio in questi giorni, non cade bene.