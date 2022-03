Netflix: aumento prezzi, la società inizia a contattare i clienti

Fornire contenuti sempre nuovi ogni mese ha dei costi e Netflix lo sa bene. Perciò, per far “quadrare i conti” la società americana ha deciso di dare il via a una nuova campagna di rimodulazione sui prezzi dei piani di abbonamento. Non è la prima volta che succede, dato che dal 2018 a oggi si sono viste le impennate peggiori.

La piattaforma di streaming on demand sta quindi aumentando i prezzi, ancora una volta, quasi come ogni anno almeno per i due piani più costosi. Lo standard invece è rimasto invariato dal 2019, anno del primo aumento, fino a ora. Ma se vi state già preoccupando, pensando a un'alternativa più economica per il vostro intrattenimento, potete ancora dormire sonni tranquilli.

Infatti, attualmente Netflix sta aumentando i prezzi dei suoi piani di abbonamento negli Stati Uniti. Tra l'altro, stanno già iniziando a entrare in vigore. Nondimeno, il colosso americano potrebbe, con molta probabilità, estendere questa politica anche all'Europa e quindi all'Italia.

Netflix aumenta i prezzi negli Stati Uniti

Ormai molti degli abbonati americani a Netflix saranno già stati raggiunti, recentemente, da un messaggio nel quale la società avvisava che, a partire dal successivo mese, i prezzi dei piani sarebbero aumentati. Alcuni di questi potrebbero già aver sperimentato i nuovi costi.

In pratica, il piano standard del servizio ora costerà 9,99 dollari al mese, invece dei precedenti 8,99 dollari. Invece il piano di poco superiore costerà 15,49 dollari al mese, rispetto ai 13,99 dollari della precedente fatturazione. Infine, il piano che offre la tecnologia in 4K arriverà a costare 19,99 dollari al mese, anziché i 17,99 dollari pre-aumento.

Anche se si tratta di pochi dollari in più al mese, pensando alle rimodulazioni precedenti, i costi sono lievitati abbastanza. Difatti il piano premium di Netflix attualmente, con i nuovi aumenti, costa quasi 20 dollari al mese. Un prezzo di non poco conto. Ma con buona pace di tutti gli utenti americani, che non possono fare a meno del servizio offerto dal colosso di streaming on demand, questo sarà il trend per i prossimi anni.

Infatti, Netflix è da un po' di tempo che sta avvisando tutti sul fatto che ogni tot aumenterà i prezzi. Questo per sostenere i costi di produzione e dei diritti, oltre a quelli tecnici per offrire maggiore qualità. Inoltre, l'intenzione è quella di incrementare ancora di più l'offerta disponibile a catalogo tra film, serie TV, docuserie, show e giochi. Basta dare un'occhiata alle novità in arrivo su Netflix ad aprile 2022.